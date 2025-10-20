Haberler

YÖK Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan'da Büyükelçiliği Ziyaret Etti
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Yönetim Kurulu Toplantısı için gittiği Bakü'de Türkiye'nin Büyükelçiliğini ziyaret etti ve Büyükelçi Birol Akgün ile bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye–Azerbaycan yükseköğretim temaslarımız kapsamında Bakü'deyiz. Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Sayın Birol Akgün ve çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldik. Nazik ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

