YÖK Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan'da Büyükelçiliği Ziyaret Etti

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye- Azerbaycan Üniversitesi Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Azerbaycan'da, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye–Azerbaycan yükseköğretim temaslarımız kapsamında Bakü'deyiz. Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Sayın Birol Akgün ve çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldik. Nazik ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.