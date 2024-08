YMP Genel Başkanı Teoman Mutlu: Türkiye'deki siyasi manzara içler acısı

YERLİ ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, Türkiye'deki siyasi manzara hakkında konuşarak, "Atatürk'ün kurduğu CHP mesela, 3 parçaya bölünmüştür. Bir tarafta Özgür Özel'in ekibi, diğer tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi, diğer tarafta da baktığınızda Sayın İmamoğlu'nun bir ekibi vardır. Bunların koltuk kavgaları olunca millet eli yine böğründe çaresiz bir şekilde maalesef seyrediyor. AK Parti'yi anlatmaya gerek bile yok" dedi.

YMP Genel Başkanı Teoman Mutlu, parti genel merkezinde düzenlenen 'Kadın Kurultayı'na programına katıldı. Mutlu, Türkiye'yi içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapacağına dair söz vererek, "Benim arkamda ne sermaye gücü ne tarikat gücü ne de iş adamları var. Sadece Allah'ımız ve milletimizin olduğunu da burada sizlere söylemek istiyorum. Rabb'im bütün dualarımı kabul etti, partiyi tek başıma kurdum. Helal paramı, alın terimi birkaç arkadaşımın da engin tecrübesiyle birleştirdim. Çok şükür ki 9 ay zaman zarfı içerisinde Teşkilat Başkanım Bekir Aktaş'ın üstün başarılı çalışmalarıyla 60 il ve 150 ilçede kongreleri bitirdik ve hızlı bir şekilde teşkilatlarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Yolumuz açılmıştır, artık bizi tutacak hiçbir güç de yoktur" ifadelerini kullandı.

'YENİ PARTİLER İÇERİSİNDE EN HAZIRI YMP'

Mutlu, Türkiye'deki siyasi manzara hakkında konuşarak, "Atatürk'ün kurduğu CHP mesela, 3 parçaya bölünmüştür. Bir tarafta Özgür Özel'in ekibi, diğer tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi, diğer tarafta da baktığınızda Sayın İmamoğlu'nun bir ekibi vardır. Bunların koltuk kavgaları olunca millet eli yine böğründe çaresiz bir şekilde maalesef seyrediyor. AK Parti'yi anlatmaya gerek bile yok. Oradaki akıllı adamlar, bir gün yargılanırız korkusuyla korkup kaçtılar. Zengin olan soyguncular da yükünü alıp kaçtı. Elde hiçbir şekilde yetenekli ve liyakatli elemanlar kalmadığı için 22 yılın yorgunluğu ve bıkkınlığı da buna eklenince AK Parti için yolun sonunun göründüğünü yüksek sesle haykırıyorum. DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti gibi partiler 31 Mart ziyaret seçimlerinde, tarihin tozlu sayfalarına gömülmüş bulunuyor. Onları saymamızın hiçbir anlamı bile yoktur. Ayrıca Türkiye'de 135 tane parti var. Meclis'e girenleri çıkarsak yaklaşık 125 parti kalıyor Bizim dışımızdaki hiçbir partinin ne bir genel merkezi var, ne ekibi var, ne de kadrosu var. Hepsi tabeladan ibaret yerlerinde duruyor. Yeni kurulan partiler içerisinde en donanımlı, en hazır parti de YMP'dir. Yüzlerce teşkilatı kuran, her konuda çözüm kitapçığı yayınlayan, her hafta bir ilde kalabalık toplantı yapan tek parti YMP'dir" diye konuştu.

'ADALET SAĞLANIRSA KADINA ŞİDDET AZALIR'

Türkiye'de her gün kadın cinayetlerine tanık olduklarını ifade eden Mutlu, kadın cinayetlerinin artmasının nedenini hukuksuzluk olduğunu vurguladı. Mutlu, "Hukuk haklıdan yana değil, güçlüden yana olursa sonumuz maalesef böyle olur. Bir kadın, 'Beni devletim korur. Adliyede adil hakimler var. Benim koruyucum, tarafsız polisim var' diyemiyorsa o kadını Allah'ından başka hiç kimse koruyamaz. Yasaları düzgün yapacaksınız ki yasaları tam tarafsız uygulayacaksınız ki bu olaylar asla ve asla tekrar cereyan etmesin. Bir ülkede bütün çiviler çıkmışsa, nereye el attıysanız dökülüyorsa, bütün değerler yok olmuşsa işte bunun sonucu olarak kadına şiddet de maalesef artar. Her gün bir kadınımız öldürülür. Boşanma da adalet kaybolur. Nafakada adalet kaybolur. Vergide ve ekonomide adalet kaybolur. Her şeyde ama her şeyde A'dan Z'ye aklınıza ne geliyorsa adalet kaybolur. Bu adalet sağlanırsa kadına şiddet azalır. Bu olaylar zincir gibi birbirine bağlıdır. Büyüklerimiz ve atalarımız ne demiş? 'Devletin dini adalettir' işte biz parti olarak bunu sağlayacağız. Gerisi bizim için boş ve safsatadır" dedi.

'KADINLARIMIZA ÖZGÜR VE MUTLU BİR ÜLKE BIRAKMADAN PES ETMEYECEĞİM'

Mutlu, kadınlardan birer televizyon ve gazete gibi kapı kapı dolaşarak YMP'yi çevrelerine anlatmalarını isteyerek, "Hepinize huzurunuzda söz veriyorum; bizim iktidarımızda Allah şahit olsun ki bir tek anne ağlamayacak. Bir tek bir tek kızımız mülakattan perişan dönmeyecek. Sözüm size söz olsun. Bu memlekette hukuku ve adaleti sağlamadan, kadınlarımıza özgür ve mutlu bir ülke bırakmadan gerçekten pes etmeyeceğim ve sonuna kadar da bu mücadeleye devam edeceğim. Bugün gördüğünüz gibi kadınlarımızı, analarımızı, ablalarımızı buradan baktığımda çok dertli görüyorum. Ekonomi en çok kadınlara vuruyor. Pahalılık en çok hanımları üzüyor. İnşallah bugünleri de el birliğiyle son vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'BUNLAR GİTSİN Kİ HUKUK VE ADALET GERİ GELSİN'

Mutlu, dün olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'ndaki yumruklu kavgaya ilişkin şunları söyledi:

"Son olarak içimi acıtan dünkü Meclis görüntülerine değinmeden bu konuşmayı bitirmek istemiyorum. Demokrasinin kalbi olan Meclis'te adam dövülüyor, kan akıyor, bu rezil görüntüyü çocuklarımız maalesef gençlerimiz izliyor. Biz yeni nesile bu kepazeliği, bu aymazlığı nasıl anlatacağız? Bu rezilleri Meclis'e sokanlara da onlara hiçbir yaptırım uygulayamayanlara da buradan hepinizin huzurundan 'Yazıklar olsun' diyorum. Bu manzaradan sonra söz bitmiştir. Artık tek yol bu iktidarı değiştirmektir. Çoğu gitti, azı kaldı. Bunlar gidecek ki dertler bitsin. Bunlar gitsin ki hukuk ve adalet geri gelsin."