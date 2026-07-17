Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İstanbul'da ziyaretlerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da Fatih Belediyesi ile Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesini ziyaret etti.

Fatih Belediyesini ziyaretinde Fatih Merkez Kütüphanesi'ni gezen Yılmaz, Başkan Ergün Turan ile bir süre makamında görüştü.

Daha sonra Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine geçen Yılmaz, burada Rektör Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Rektör Görmez ve ekibiyle bir araya gelerek, yürütülen çalışmalar ve gelecek dönem hazırlıklarına ilişkin istişarede bulundu.