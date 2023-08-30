Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Malatya'da Yapılan Kentsel Dönüşüm Çalışmalarını İnceledi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Malatya'da yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarını incelemek ve depremzedelerle bir araya gelmek için ziyarette bulundu. Yılmaz, hayırsever destekleriyle kazandırılan konteyner kentte depremzedelerle bir araya geldi.

Malatya ziyareti çerçevesinde yaraların sarıldığı Yeşilyurt'ta yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarını inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırımlı hayırseverlerin destekleriyle ilçeye kazandırılan konteyner kentteki depremzedelerle de bir araya geldi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Başkanı Şeref Demir, Malatyalılar Dernek Başkanı Ali Bozkurt ve beraberindeki heyet ile birlikte Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen, depremden en fazla zarar gören illerden olan Malatya'da yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile birlikte Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda deprem sonrası oluşan hasarı inceleyen Başkan Oktay Yılmaz sonrasında İkizce Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ binalarını inceledi. Ardından Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi'ni ziyaret edip kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Yılmaz, eğitim gören çocuklarla ve üretim yapan kadınlarla sohbet etti. Yılmaz, Malatya ziyaretleri çerçevesinde Malatya Valisi Ersin Yazıcı ile depremin büyük yıkımlara sebep olduğu Malatya'da yapılan çalışmalar hususunda değerlendirmelerde bulundu.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen Arpa ve Saman Desteği ile Yeşilyurt'ta Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Tanıtım Toplantısı'na katılan Başkan Oktay Yılmaz, kardeş belediye olan Yeşilyurt'ta hayırsever destekleriyle kazandırılan Yıldırım Belediyesi Konteyner Kent'i ziyaret etti. Yıldırım Belediyesi Konteyner Kentin bünyesinde 300 barınma yeri, 1 mescit ve 2 çocuk parkı bulunduğunu aktaran Yılmaz, "İlk günden beri asrın felaketinin yaralarını sarmak için kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bizim için Yıldırım ne kadar önemliyse Malatyada Yeşilyurt da o kadar önemli. Aklımız da gönlümüz de burada. Kardeşlerimizin yaralarına merhem olmak için dün olduğu gibi bundan sonra da elimizden geleni yapacağız" dedi. - BURSA