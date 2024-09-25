Yiğit Bulut'tan çok konuşulacak sözler: İsrail Türkiye'ye saldıracak

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Türkiye'nin BRICS başvurusuna ilişkin olarak yaptığı paylaşımda çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ VURACAK" İDDİASI

BRICS başvurusunun, Cumhuriyet tarihinin en önemli olayı olduğunu belirten Yiğit Bulut, "Türkiye artık Batı'nın istenmeyen, mültecileri tutan, Amerika'nın içine sindiremediği zoraki müttefiki olmaya devam edemez. Türkiye, kendi yoluna gitmelidir. Uyanık olmalıyız, objektif ve tarafsız bir şekilde gerçekleri görmeliyiz. İsrail kısa bir süre içinde Mescid-İ Aksa ve diğer kutsallarımıza saldıracak. Arkasından Sayın Cumhurbaşkanımızın defalarca belirttiği gibi hedef Türk yurdu olacak" ifadelerini kullandı.

"UYKUDAKİLER UYANSIN"

Sözlerinin devamında "Lütfen gözümüzü açalım. Bundan 100 yıl önce batı birleşti Türk yurduna saldırdı, taşeron Yunanistan'dı. 100 yıl sonra aynı saldırı geliyor, görüyoruz! Bu sefer taşeron İsrail" diyen Bulut, şöyle devam etti: "Uykudakiler uyansın, belki yanmak vaktidir. Gerçekleri görenler toplansın, şimdi korkusuzca söylemek vaktidir."