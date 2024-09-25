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Yiğit Bulut'tan çok konuşulacak sözler: İsrail Türkiye'ye saldıracak

Yiğit Bulut'tan çok konuşulacak sözler: İsrail Türkiye'ye saldıracak
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İsrail'in Türkiye'ye saldıracağını öne süren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, "İsrail kısa bir süre içinde Mescid-İ Aksa ve diğer kutsallarımıza saldıracak. Arkasından Sayın Cumhurbaşkanımızın defalarca belirttiği gibi hedef Türk yurdu olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Türkiye'nin BRICS başvurusuna ilişkin olarak yaptığı paylaşımda çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ VURACAK" İDDİASI

BRICS başvurusunun, Cumhuriyet tarihinin en önemli olayı olduğunu belirten Yiğit Bulut, "Türkiye artık Batı'nın istenmeyen, mültecileri tutan, Amerika'nın içine sindiremediği zoraki müttefiki olmaya devam edemez. Türkiye, kendi yoluna gitmelidir. Uyanık olmalıyız, objektif ve tarafsız bir şekilde gerçekleri görmeliyiz. İsrail kısa bir süre içinde Mescid-İ Aksa ve diğer kutsallarımıza saldıracak. Arkasından Sayın Cumhurbaşkanımızın defalarca belirttiği gibi hedef Türk yurdu olacak" ifadelerini kullandı.

"UYKUDAKİLER UYANSIN"

Sözlerinin devamında "Lütfen gözümüzü açalım. Bundan 100 yıl önce batı birleşti Türk yurduna saldırdı, taşeron Yunanistan'dı. 100 yıl sonra aynı saldırı geliyor, görüyoruz! Bu sefer taşeron İsrail" diyen Bulut, şöyle devam etti: "Uykudakiler uyansın, belki yanmak vaktidir. Gerçekleri görenler toplansın, şimdi korkusuzca söylemek vaktidir."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Yiğit Bulut Yiğit Bulut Politika Türkiye Güncel İsrail Sözler

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Yorumlar (28)

Revolver:

jöleli saçlı yine saçmalıyor.. kaldığı yerden devam...

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94
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Revolver:

en son dolar 3 tl yi geçerse yüzüme tükürün demişti..35 oldu ne yapmak lazım acaba? :))

149
25
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Çağatay Çetin:

doğru

99
71
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can erdemir:

Bu adama sormak lazım önerin ne? Boş boş konuşuyorlar milleti galeyana getiriyorlar. Daha Ticaret Ataşesini bile çekememiş Türkiye

87
18
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Ser_hat:

Nah vurur.işte o biraz sıkar...

68
24
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Perwer:

Bunuda adam yerine koyup haber konusu yapıyorsunuz ya, yazıklar olsun size.

74
15
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hasan polat:

ben de danışman olmak istiyorum . Benim de değerli fikirlerim var.

54
10
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SMMM:

OOO CEPLER DOLDUKTAN SONRA UYANDINIZ HE ?

48
10
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MÜCAHİT KELEŞ:

Biliyoruz sıra bize gelecek.

33
22
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Erol Birol :

Sen dediysen doğrudur sen herşeyi öngören bir şahıssın. Seninle TC gurur duyuyor.

14
30
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