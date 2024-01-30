Yeşilyurt Belediyesi Kırsal Mahallelerde Ulaşım Ağını Geliştiriyor

Gündüzbey Mahallesinde gerçekleşen yol açma ve düzenleme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hedeflerinin kırsal mahallelerdeki ulaşım ağını sadece inşa etmekle kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir ve uzun ömürlü kılmak olduğunu söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Tosun ile birlikte Gündüzbey Mahallesi Ahmetçe bölgesinde gerçekleşen yol açma ve yenileme çalışmalarını inceledi.

Bölgenin genelinde devam eden değişim ve dönüşüm çalışmaları hakkında yetkililerden detaylı bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hayata geçirdikleri güçlü yatırımlarla Yeşilyurt'un tüm mahallelerini güzelleştirmeye ve değerine değer katmaya devam ettiklerini ifade etti.

Kırsal mahallelerin ulaşım altyapısına yönelik devam eden hizmet seferberliğinin yılın her mevsiminde artarak devam ettiğini söyleyen Başkan Çınar, yapılan yatırımların mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırarak ekonomik ve sosyal açıdan olumlu etkiler oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmasında Yeşilyurt'un merkez ve kırsal bölgelerde ki altyapı seferberliğine devam ettiklerinin altını çizen Başkan Çınar, yaptığı açıklamada, " Merkez ve kırsal ayırt etmeden, ilçemizin dört bir yanında yol yapım ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Pandemi ve depremlerden sonra nüfus yoğunluğu artan kırsal bölgelerimizin ihtiyaç duyduğu başta yol hizmetleri olmak üzere muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizin talep ettiği hizmetleri layıkıyla yerine getirip, tüm yaşam alanlarımızın refahını artırıp daha düzenli ve modern bir hayat kalitesine sahip olmasını sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız deprem felaketinden ciddi seviyede etkilenen mahallelerimiz arasında yer alan Gündüzbey'de devam eden enkaz ve hafriyat kaldırma çalışmaları sırasında bozulan yolların bakım ve onarımlarını yapan ekiplerimiz diğer taraftan alternatif yol güzergahları oluşturup burada yaşayan vatandaşlarımızın evlerine, bağ ve bahçelerine ulaşımlarını daha rahat ve kolay bir seviyeye ulaştırıyorlar. Kar yağışı ve havaların soğuk olmasına rağmen çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren ekiplerimizin çalışmalarıyla bu şirin bölgemizin ulaşım konforunu daha iyi bir düzeye çıkartacağız. Amacımız, kırsal mahallelerimizdeki ulaşım ağını sadece inşa etmekle kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir ve uzun ömürlü kılmaktır. Bu sayede vatandaşlarımızın günlük hayatlarını daha kolay ve güvenli bir şekilde sürdürebilmelerine katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda mahallemizin bu zamana kadar birçok talebini yerine getirdik ve yaptığımız hizmetlerle kırsal mahallelerinin de geleceğini olumlu yönde değiştiriyoruz. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha çok ortaya çıkaracak ve değerine değer katmaya devam edeceğiz. Yapılan yatırımlar ilçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. - MALATYA