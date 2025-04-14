Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan'a Kent&Başkan'dan anlamlı ödül

Kent&Başkan Dergisi tarafından düzenlenen ve tüm Türkiye genelini kapsayan online anket sonuçlarına göre ödüle layık görülen büyükşehir, il, büyükşehir ilçe, ilçe ve belde belediye başkanları, 12 Nisan'da Kayseri'de düzenlenen törende bir araya geldi. Yerel yönetimlerin başarılı projeleri ve çalışmaları doğrultusunda belirlenen ödüller sahiplerini buldu.

YEŞİLHİSAR BELEDİYE BAŞKANI HALİT TAŞYAPAN'A ANLAMLI ÖDÜL

Törende Kayseri Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da ödül alan isimler arasında yer aldı. Kent&Başkan Dergisi tarafından verilen ödüle layık görülen Başkan Taşyapan, haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

Başkan Taşyapan, ödüle layık görülme sürecini şu sözlerle anlattı:

"Kent&Başkan Dergimizin yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Tarihi eserlerin tamiratında verdiğimiz destekler nedeniyle bu ödüle layık görüldük. İlçemizde iki adet 'Kültür Konağı' adını verdiğimiz tarihi evi restore ettik. Üçüncü olarak da Osmanlı'dan kalma bir hamamı onarıyoruz. Bu çalışmalarımızın takdir edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz."

"YEŞİLHİSAR TARIM, TURİZM VE TARİHİ İLE ÖNE ÇIKIYOR"

Yeşilhisar'ı "Üç T" ile tanımladığını belirten Başkan Taşyapan, ilçeyi şu sözlerle anlattı:

"Yeşilhisar, bir tarım ilçesi, turizm ilçesi ve tarihi bir ilçedir. Tarım alanında meyvecilikten sebzeciliğe, pancardan patatese, fasulyeye kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyoruz. Meyvecilikte de elma ve kayısı üretimi dikkat çekiyor."

Turizm açısından da ilçenin önemli değerlere sahip olduğunu vurgulayan Taşyapan, "Soğanlı Vadisi Yeşilhisar sınırlarında yer alıyor ve Kapadokya ile iç içeyiz. Sıcak hava balonları artık ilçemizde de uçuyor. Ayrıca Dördüncü Murad döneminde adını alan Sultan Sazlığı, 300'ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Şifalı sularımız ise özellikle böbrek rahatsızlığı olan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

Taşyapan, konuşmasını "Tüm illerimizden vatandaşlarımızı Yeşilhisar'a bekliyoruz" çağrısıyla tamamladı.