Yeşil Sol Partisi Eş Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar'dan Seçim Vaatleri

Yeşil Sol Partisi Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, "Özellikle belirtmek isterim eş başkanlığa devam edeceğiz. Kadınların sorunlarına doğrudan kadınların çözüm getirdiği Kadın Bakanlığı kuracağız. Kadın İhtisas Mahkemelerini inşa edeceğiz. Ev içi emeğin sömürülmesine karşı kadınlara sosyal güvence ve emeklilik hakkı getireceğiz" dedi.

Çiğdem Kılıçgün Uçar, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için bugün TRT'de partisi adına propaganda konuşması yaptı.

Uçar, "Türkiye yakın tarihinin en önemli seçimine bir kader seçimine doğru ilerliyor. Hayat pahalılığını, gelecek korkusunu demokrasinin yokluğunu kayırma ve kollamaları hapishanelere atılan binlerce insanı anlatmaya gerek yok zaten biliyor musunuz çünkü bu bizim hikayemiz" diye konuştu. Uçar, şunları söyledi:

"Günlerce enkaz altında hayat ışığı bekleyen canların çocukları üşümesin diye saç kurutma makinasını çalıştırıp yan odaya geçerek hayatına son veren Emine'nin adı adalet sarayı olan binanın içinde iki yıldır adalet arayan Emine Şenyaşar'ın Bartın'da ölen işçinin Soma'da tekmelenen işçi yakınının, ölüm siyasetine karşı yaşamı savunduğu için sivil ölüme maruz bırakılan KHK'lının, sendika istediği için işten atılan Mehmet'in hikayesi. Adım adım yoksullaştırılan imansızlaştırılan, İkizdere, Hasankeyf Sur'un hikayesi."

"Yıllar siyasi rehin olarak tutulan Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak, Sabahat Tuncel, Selahattin Demirtaş barınacak yer bulamayan işsiz bırakılan yaşamı adeta gasp edilen genç, İstanbul Sözleşmesi'ni savunduğu için polis şiddetine maruz kalan kadın. Tarikat yurtlarında şiddete maruz bırakılan çocuk. Gezi davasında haksız yere mahkum edilenler yani hepimiz bu hikayenin kendisiyiz. Bu seçimleri anahtarı sizde bizde yapmamız gereken bu anahtarı en güçlü şekilde Meclis'e taşımak. Meclis'te yer alacak gücü bir sol, kötülük kapılarını kapatacak eşitlik özgürlük demokrasi ve inşaca yaşamın kapılarının açacak bir anahtar olacaktır.

"BİR KEZ DAHA HİKAYEMİZİ, KENDİMİZİ YAZIYORUZ"

Bizler bin bir renkle sözle bu kez Yeşil Sol Parti'de birleşiyoruz. Bir kez daha hikayemizi, kendimizi yazıyoruz. Bu hikaye halkların hikayesi, yeni yaşamın hikayesi. Bir arada yaşamı kurmanın hikayesidir. Bu hikayeyi kadın düşmanı iktidara karşı 8 Mart'larda sokakları dolduran cesur kadınlar, güvencesiz emekleriyle yaşamı kuran işçiler. Ülkenin her yerine deprem bölgesine koşan gençler… Hep birlikte yazacağız."

"KADIN BAKANLIĞI KURACAĞIZ"

"Bizler yeni yaşamı inşa edecek güce ve cesarete sahibiz Yeşil Sol ile bu topraklarda yaşayanların feraseti ve Türkiye halklarının bin yıllık bir arada yaşam kültürüyle AKP, MHP, Cumhur İttifakı'nın uçurumun kenarına getirdiği ve bir enkaza çevirdiği bu ülkeyi yeniden bir araya getireceğiz. Özellikle belirtmek isterim eş başkanlığa devam edeceğiz. Kadınların sorunlarına doğrudan kadınların çözüm getirdiği Kadın Bakanlığı kuracağız. Kadın İhtisas Mahkemelerini inşa edeceğiz. Ev içi emeğin sömürülmesine karşı kadınlara sosyal güvence ve emeklilik hakkı getireceğiz.

"BİR OY TEK ADAM REJİMİNİ SONLANDIRMAK İÇİN BİR OY GÜÇLÜ DEMOKRASİYİ YARATMAK İÇİN"

Sen, ben, biz Yeşil Sol Partiyiz. Pusuladaki tek ağacın altında birleşiyoruz. Yeni yaşamın gücüne inanıyoruz. Çözümün adresiyiz. Bizler 14 Mayıs'ta sandıklara gidiyoruz. Bir oy tek adam rejimini sonlandırmak için bir oy güçlü demokrasiyi yaratmak için Yeşil Sol Parti'ye veriyoruz."