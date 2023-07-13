Yeşil Sol Parti Milletvekili: İktidar Çocuk Hakkı İhlallerinin Önünü Açıyor

Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Türkiye'de çocuk doğum ve evlenme oranlarının artmasının iktidarın kadın düşmanı politikalarından kaynaklandığını belirtti. Altın, iktidarın çocukların yüksek yararı için politikalar geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, "İktidar, söylemleri ve uygulamaları ile çocuk hakkı ihlallerinin önünü açmaktadır." dedi.

Altın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre 15 yaş altı doğum oranının arttığını, 19 yaş gebe sayısının ise 2 milyonu aştığını söyledi.

15 yaşından küçük çocukların yaptığı doğum sayısının 21 bin 87'ye ulaştığını belirten Altın, aile onayı ile evlendirilen çocukların sayısında da artış olduğunu ifade etti.

Çocuk doğum ve evlenme oranındaki artışının nedeninin iktidarın "kadın düşmanı politikaları" olduğunu savunan Altın, "İktidar söylemleri ve uygulamaları ile her geçen gün çocuk hakkı ihlallerinin önünü açmaktadır." diye konuştu.

Altın, çocukların gebe kalmasının evlilik için zorlayıcı bir neden olmasını kabul etmediklerini dile getirerek, iktidarın çocukların yüksek yararı için politikalar geliştirmesi gerektiğini söyledi.