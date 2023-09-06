Yeşil Sol Parti Meclisi Deprem Gündemiyle Olağanüstü Toplanmaya Çağırıyor

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclisin deprem gündemiyle olağanüstü toplanması çağrısında bulundu. Beştaş, İstanbul ve Kırklareli'nde yaşanan sel felaketinde zarar gören ev ve iş yerlerinin sorumlusunun hükümet olduğunu belirtti. Depremzedelerin hala zor şartlarda yaşadığını ve temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını savundu.

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclisin deprem gündemiyle olağanüstü toplanması çağrısında bulundu.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul ve Kırklareli'nde yaşanan sel felaketinde binlerce ev ve iş yerinin zarara uğradığını belirterek, yaşananların sorumlusunun hükümet olduğunu ileri sürdü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 7 ay geçtiğini ifade eden Beştaş, depremzedelerin hala zor şartlarda yaşadığını, konteynırlarda kaldığını ve birçok temel ihtiyacını gideremediğini savundu.

Yeşil Sol Parti'li Beştaş, bölgede hayatın normalleşmesi için esnafa hibe verilmesi ve ilgili meslek odalarıyla detaylı zemin çalışmaları yapıldıktan sonra inşa sürecine girilmesi gerektiğini söyledi.

Deprem gerçeğinin siyasete malzeme edilemeyecek kadar herkesin hayatını birebir ilgilendirdiğini dile getiren Beştaş, "Deprem gerçeğini hatırlama ve olası İstanbul depremi ve mevcut deprem bölgesinin sorunlarını görüşmek üzere Meclis'in acil toplanması gerekiyor. Bu çağrımız sadece muhalefet partilerine değil iktidar partisi milletvekillerinedir. Başvuru dilekçemiz hazır. Maalesef sayımız yetmiyor. Meclis'te bulunan tüm partilerin milletvekillerine deprem gündemiyle toplanma, olağanüstü çağrıya imza vermeleri için açık davette bulunuyoruz." diye konuştu.