Yeşil Sol Parti Eskişehir Milletvekili Muslum Koyun'un Terör Davası Ertelendi

Eskişehir'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan Yeşil Sol Parti Eskişehir Milletvekili adayı Muslum Koyun'un yargılandığı dava ertelendi.

Eskişehir'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan Yeşil Sol Parti Eskişehir Milletvekili adayı Muslum Koyun'un yargılandığı dava ertelendi.

3 Mayıs 2023'te Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda MLKP terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 6'sı kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ile Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Yeşil Sol Parti Eskişehir 3'üncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü celsesine, tutuklu sanık Muslum Koyun ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı 23 Ocak 2024 tarihine erteledi. - ESKİŞEHİR