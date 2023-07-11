Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü: Deprem vergileri nereye gitti?

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, deprem vergilerinin nereye gittiği konusunda iktidardan net bir açıklama olmadığını belirtti. Uçar, iktidarın Türkiye'yi tek tipleştirmek istediğini ve demokratik siyasete saldırdığını iddia etti. Ayrıca, AKP-MHP iktidarının zam politikalarını eleştirdi ve deprem vergilerinin deprem için kullanılmadığını ifade etti.

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, "Deprem vergilerinin nereye gittiği konusunda iktidardan net bir açıklama yok. Bu iktidar eğer deprem vergilerini deprem için kullanmış olsaydı belki de bu vergi yükü olmayacaktı." dedi.

Uçar, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın "Yeni Türkiye Yüzyılı" diye adlandırdığı dönemin başladığını, Türkiye'nin ve toplumun ciddi bir çöküşle karşı karşıya olduğunu savundu.

İktidarın Türkiye'yi tek tipleştirmek istediğini ileri süren Uçar, "İktidar bunun için elinden geleni ardına koymadan çalışmalarına devam ediyor. Her türlü keyfilik, her türlü hukuksuzluk, sansür, baskı, tehdit, yoksulluk ve savaş politikalarıyla da bu toplumu baş başa bırakmaya çalışıyor." dedi.

Yeşil Sol Parti'nin Türkiye'de demokratik siyasetin tek adresi olduğunu savunan Uçar, iktidarın bu demokratik siyasete saldırdığını iddia etti.

Geçen hafta ???????"Kobani davası"nın bir duruşmasının daha gerçekleştiğini aktaran Uçar, bu davanın kurmaca bir yargılama olduğunu, hiçbir hukuki alt zemini olmadığını savundu. Davayı "hukuk katliamı, hukukun bittiği nokta" olarak değerlendiren Uçar, "Kobani bir kumpas davasıdır, demokratik siyasete yönelik bir darbedir, bununla mücadele etmek de hepimizin görevidir." dedi.

"Bu yüzyılın kendisine 'zam yüzyılı' demek en doğru tespit olacaktır"

Yeni zamlara da değinen Uçar, "AKP-MHP iktidarı 'Türkiye yüzyılı' ifadesini kullandığı andan itibaren zamlar başladı ve o yüzden bu yüzyılın kendisine 'zam yüzyılı' demek en doğru tespitlerden birisi olacaktır." ifadesini kullandı.

İktidarın parolasının "kaşıkla veririm, kepçe ile alırım" olduğunu ileri süren Uçar, "Bize reva görülen, emekçiye, işçiye, hatta işsize reva görülen bu düzen karşısında emekçilerle yan yana olacağız, emekçilerle birlikte sesimizi yükselteceğiz. Bu talan ekonomisini, rant ekonomisini hep birlikte ifşa etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti iktidarı boyunca yaklaşık 90 milyar lira deprem vergisi toplandığını aktaran Uçar, "Bu deprem vergilerinin nereye gittiği konusunda iktidardan net bir açıklama yok. Bu iktidar eğer deprem vergilerini deprem için kullanmış olsaydı belki de bu vergi yükü olmayacaktı. Ekonomik kriz Kürt sorununda derinleştirilen çözümsüzlükle ve savaşla birlikte her birimizin sofrasında." değerlendirmesini yaptı.