Yeşil Sol Parti Artvin Milletvekili Adayı Fulden Şahin: 'Tek anahtar biziz bu süreçte'

UĞUR İSTANBULLU

Yeşil Sol Parti Artvin Milletvekili Adayı Fulden Şahin, "Bugünkü AKP-MHP iktidarı, tek adam rejimini bir kilit olarak görüyorum. Bu kilidin tek anahtarı da Yeşil Sol Parti. Aynı zamanda parlamentoda temsiliyette de bir kilit, o kilidin tek anahtarını da Yeşil Sol Parti olarak görüyorum. Üçüncü yol, tek anahtar biziz bu süreçte. Önümüzdeki süreç öncelikle biz kadınlar için, anneler için, çocuklarımız için çok büyük önem ifade ediyor" dedi.

Yeşil Sol Parti Artvin Milletvekili Adayı Fulden Şahin, seçim çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Şahin, şunları söyledi:

"Yaşadığımız yüzyıla baktığımızda bugüne kadar yaşadıklarımız ve sonrasında yaşayacaklarımız açısından bu kötü süreci topyekün yaşamak istemiyoruz. Bütün bu korkuların bitmesi gerekli ve bitmeli ki ama gerçekten temsil edenlerle bitmeli bu süreç. Seçim zamanı insanların üzerine bir boyunduruk gibi yani bizde olmaz isek, olmaz zihniyetine karşı gerçekten temsiliyet istiyoruz kadınlar ve Türkiye olarak" diye konuştu.

"İÇİMDEKİ İSYANI VE ÖFKEYİ YEŞİL SOLDA İFADE EDEBİLİYORUM"

Fulden Şahin, şunları söyledi:

"Ben 1981 Hopa doğumluyum, şu anda Kemalpaşa'da oturuyorum ve lise mevzunu, iki çocuk annesiyim aynı zamanda, çay emekçisi bir ev hanımıyım. Yeşil Sol Parti'yle çalışmaya başlamam zaten HDP sürecinde arkadaşlarla birlikte elimden geldiğince çalışmalara katıldım. Seçim sürecinde arkadaşların tavsiyesi sonrası Yeşil Sol Parti'ye katıldım. İçimizdeki isyanı hangi parti ile ifade edebiliriz diye düşününce ve aynı zamanda kadın temsiliyetinin en çok önem taşıdığı Yeşil Sol Parti olmalıydı ve ben de katıldım.

"KADINLAR OLARAK GERÇEK TEMSİLİYET İSTİYORUZ"

Her alanda kadın olsun, genç olsun, işsizlik olsun, emek olsun, hak olsun, hukuksuzluk olsun ve her alanda bir üçüncü yol yani anahtar biziz dediğimiz için ki bunu da doğru bir vurgu olarak buluyorum. Bugünkü AKP-MHP iktidarı, tek adam rejimini bir kilit olarak görüyorum. Bu kilidin tek anahtarı da Yeşil Sol Parti. Aynı zamanda parlamentoda temsiliyet de bir kilit, o kilidin tek anahtarını da Yeşil Sol Parti olarak görüyorum. Üçüncü yol tek anahtar biziz bu süreçte. Önümüzdeki süreç öncelikle biz kadınlar için, anneler için, çocuklarımız için çok büyük önem ifade ediyor. Gerçekten çok büyük korkularımız var kadın olarak, hele yaşadığımız yüzyıla baktığımızda bugüne kadar yaşadıklarımız ve sonrasında daha kötü yaşamak istemiyoruz. Bütün bu korkuların bitmesi gerekli ve bitmeli, ama gerçekten bizi temsil edenlerle bitmeli. Seçim zamanı insanların üzerine bir boyunduruk gibi yani 'biz olmazsak olmaz' zihniyetine karşı gerçekten temsiliyet istiyoruz kadınlar ve Türkiye olarak.

"İNŞALLAH KORKULARIMIZ 14 MAYIS'TA SON BULACAK"

Bütün bu korkularımız inşallah 14 Mayıs'ta son bulacak ve tüm katılımcılarla birlikte bu bir vicdandır ve bir boğaz düğümlenmesi yaşıyoruz, inanın içimden gerçekten çok büyük bir öfke patlaması yaşıyorum. Tüm bunları yaşayan tüm insanlar 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Parti'yle temsiliyetlerini Meclis'e taşıyacaklardır. Ülke genelinde güzel çalışmalar var ve iyi neticeler alacağımızı düşünüyorum. Artvin'de de bazı gidemediğimiz bölgeler var tabii ki müdahalelerden doğru çekimser davranmak zorunda kalıyoruz. Burada daha çok Kemalpaşa, Hopa birazcık da Borçka ve Artvin'de çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Güzel tepkiler de alıyoruz ve inşallah gidemediğimiz noktalar da bizi utandırır ve oralardan da güzel sonuçlar alırız. Gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'nu halkçı bir insan olarak görüyorum, bu söyledikleri şeyleri de elinden geldiğince bugüne kadar yaptıklarını gördüğüm için ki aynı zamanda bizler içinde bir şeyler yapacağına inanıyorum"