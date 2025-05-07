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Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu
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Haberler
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Yeşil pasaport sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Yeşil pasaportun kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu. Bu teklifin kabul edilmesi durumunda serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler de yeşil pasaport sahibi olacak.

Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlere hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) verilmesini öngören kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici tarafından hazırlanan teklif, meslek mensuplarının uluslararası seyahatlerinde karşılaştıkları vize engellerini aşmayı hedefliyor.

10 YIL KIDEM ŞARTI ARANIYOR

Teklife göre, en az 10 yıl boyunca mesleğini icra eden serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, yeşil pasaport alma hakkına sahip olacak. Bu düzenleme, meslek mensuplarının uluslararası toplantılara katılımını ve yurt dışı faaliyetlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

MESLEKİ FAALİYETLERİN ULUSLARARASI BOYUTU VURGULANDI

Muhasebeciler ve mali müşavirler, kamu adına denetim, mali raporlama, vergi beyanı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele gibi önemli görevler üstleniyor. Bu görevlerin uluslararası boyutta yürütülmesi, meslek mensuplarının yurt dışı seyahatlerini zorunlu kılıyor. Yeşil pasaport hakkı, bu seyahatlerde karşılaşılan vize engellerini ortadan kaldırarak, mesleki faaliyetlerin daha etkin yürütülmesini sağlayacak.

KANUN TEKLİFİ MECLİS GÜNDEMİNDE

İçişleri Komisyonu'na gönderilen kanun teklifinin, önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Teklifin kabul edilmesi halinde, muhasebeciler ve mali müşavirler, yeşil pasaport hakkına kavuşacak.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıCem Demirci:

Sayın Yetkililer , Yıllardır söylüyorum. Banka Müdür ve Üstü Görev Yapan Emekli Olan Banka Müdürlerine de Yeşil Pasaport Verilmesini İstiyoruz. Yine En Az 10 Yıl Müdürlük Yapma Şartı Olsun.

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Haber YorumlarıHalit:

ye kürküm ye derebeylikler büyüyor

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Haber YorumlarıVeli İdi:

Schengen bölgesi vize vermeyi zorlaştırdıkça kapsamı genişletmeye devam edin. Ucuz politika adımları bunlar. Yarın afamlar bu imkanıda elimizden alırlar

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Haber Yorumlarıminişler diyarı:

Yeşil pasaportu herkese verin mesela boş gezenlerede verin sayın vekiller sakın denizcilere vermeyin onlar ülkeye döviz getiriyor faydalilar aman ha sakin

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Haber YorumlarıEmre Çepnioğlu:

Herkes ayrıcalık peşinde...

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

içine etmediğiniz bi o kalmıştı, bu sayede bir çok avrupa ülkesi senin yeşil pasaportunu tanımıyor

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

iktidarın vize engelini aşma çabaları bu halka genişleyebilir öğretmen bankacı derken taksi şöförlerine kadar gidebilir nasıl olsa vize muafiyeti üzerimizden kalkmayacağına göre bu da bir önlemdir ama ab bakar ki iş sulanıyo yeşil pasaportlara da engel getirebilir

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Haber YorumlarıYunus karayiğit:

Şakamısınız En Sonunda Çıkartacaklar Yeşil Statüsünden Ülkeyi Gelene Geçene Dağıtıyorsunuz

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Haber Yorumlarımusti_67:

madende calismis ve emekli olan madincilerede verilsin

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Haber YorumlarıVatandaş:

yüksek lisans mezunlarına da yeşil pasaport verilsin

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