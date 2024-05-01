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Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum

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CHP'nin yürüyüş yapacağını duyurmasına rağmen Taksim yasağından geri adım atmayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gösteriler sırasında görev yapan polislere teşekkür etti. Yerlikaya, "Kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul'daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle iftihar ediyorum" dedi.

CHP ve DİSK'in 1 Mayıs için günler öncesinde yaptıkları yürüyüş açıklaması ve müzakerelere rağmen Taksim yasağı kararından geri adım atmayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, özellikle Saraçhane'deki Bozdoğan Kemeri civarında yaşanan olaylar sonrasında dikkat çeken bir mesaj yayınladı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN POLİSLERE TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak İstanbul'da bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda görev alan polislere teşekkür etti.

"SİZLERLE İFTİHAR EDİYORUM"

Bakan Yerlikaya'nın resmi X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde; "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul'daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. Milletimizin destek ve duası sizlerle."

Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

İçişleri Bakanı İstanbul 1 Mayıs Taksim Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Murat Celik:

Allah polisimize askerimizi korusun ya Rabbi

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cavit dogan:

Sayın bakanım, bugün sarçhane'de Polislerimize sopalarla vuranlar ve kaldırım taşı söküp fırlatanları tek tek yakalayıp aynı vurdukları şeyler ile "Misli ile karşılık" uygulamasını yapmanızı önemle rica ediyorum. Bence Polislerimize en güzel teşekkür böyle olur..

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Abdullah Karakaya:

Terör estirmeye çalışanlarla fırsat vermeyin bakanım çok iyi çalışıyorsunuz Allah yardımcınız olsun Allah Polisimizi Askerimizi korusun

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Raşid Polat:

sayın bakanım sağolun. gorevimiz. 2. sark 2025te kalkacak dendi bi gelisme varmiydi acaba :)

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Onemli Degil:

Cok isi var simdi..

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Fatma Olğun:

Rabbim askerimize polisimize ve Türkiye için iyi niyetleriyle çalışan Tüm kurumlara Rabbim sağlıklı hayırlı bereketli ömürler versin Allah razı olsun onlardan Rabbim ayaklarına taş degdirmesin

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