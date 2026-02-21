YMP Genel Başkanı Mutlu: Terörsüz Türkiye sürecini destekliyoruz

YERLİ ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Terörsüz Türkiye sürecinin, milletin vicdanını yaralamadan, seçim malzemesi olmadan, iyi bir gelecek için tüm vatandaşlarımızın yararına olmasını temenni ediyoruz. Huzur ve barış içindeki Türkiye, daha güçlü bir Türkiye olacaktır. Bu yüzden Yerli ve Milli Parti olarak amasız, fakatsız bu süreci destekliyoruz" dedi.

YMP lideri Teoman Mutlu, İzmir'de Karabağlar Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Mutlu burada yaptığı konuşmada, "Son 50 günde 51 polisimiz hayatını kaybetti. Son 5 yılda ise 450 polisimizi toprağa verdik. Türkiye'de artık her ay 7-8 polisimizi kaybediyoruz. Bu polislerimiz terör saldırısıyla değil intihar ederek yaşamına son veriyor. Rakamlar günlere yayıldığı için medyamızda da etkili bir şekilde yer almadığı için yitip giden canların farkında bile değiliz. Peki polisler neden intihar ediyor? Türk polisi maddi sıkıntıların ve kötü çalışma koşullarının getirdiği ailesel sıkıntılardan ve işyerinde kötü muameleden yani mobbing nedeniyle intihar ediyor. Polis yüksek maaş alıyor denilse de çalışma saatine böldüğünüz zaman asgari ücretten daha düşük maaş alan bir meslek grubudur. Fazla mesai almadan gece gündüz çalıştığı için ek iş yapma imkanı da yok. Eşine, çocuklarına ayırabileceği zamanı da yok. Buradan iktidara sesleniyoruz. Huzurumuzun teminatı polisimize sahip çıkın. İnsanca çalışma koşulları sağlayın, sendikalaşama haklarını kendilerine verin" diye konuştu.

Mutlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizin en önemli gündem maddesi terörsüz Türkiye. Ancak, önceki yıllarda yapılan çözüm süreci, seçimlerde oyların düşeceği gerekçesiyle masanın devrilmesiyle sonuçlanmıştı. Terörsüz Türkiye süreci, yine seçime kurban edilecekse hiç başlanılmamasını temenni ediyoruz. Terörsüz Türkiye için bugüne kadar atılan adımlar halkın nabzını yoklamaktan ibaretti. Artık hukuki sürece geçilmesi gerekiyor. Hukuki düzenleme olmadan çözüm süreci olmaz, silah bırakma olmaz, barış olmaz. TBMM'de halkın gözü önünde yapılacak düzenlemelerden sonra adımların atılmasını dünyadaki örnekleri gibi 30 günde silah bırakma işlemlerinin bitmesini temenni ediyoruz. Bundan sonraki ekonomik, sosyal ve psikolojik süreçlerin ilerleyen yıllarda tamamlanması gerekiyor. Bu sürecin, milletin vicdanını yaralamadan, seçim malzemesi olmadan, iyi bir gelecek için tüm vatandaşlarımızın yararına olmasını temenni ediyoruz. Huzur ve barış içindeki Türkiye, daha güçlü bir Türkiye olacaktır. Bu yüzden Yerli ve Milli Parti olarak amasız, fakatsız bu süreci destekliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı