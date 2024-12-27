Üye Girişi
Haberler
Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma, yarın devam edecek
Narin davasında ikinci gün de karar çıkmadı! Kilit ismin ifadesi yarın
CHP'lilerin 'İmamoğlu-Yavaş' sorusuna verdikleri yanıt bir hayli çarpıcı
Özel'in masasında İmamoğlu-Yavaş anketi! Çıkan sonuç bir hayli çarpıcı
9 yaşındaki çocuğa saldıran ve ağır yaralayan köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı
9 yaşındaki çocuğa saldırarak ağır yaralayan köpek kuduz çıktı
Ağabey Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız

Yenişehirlioğlu: Eğitim, Köklerimize Bağlı Olmalı

Yenişehirlioğlu: Eğitim, Köklerimize Bağlı Olmalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 'Eğitim sadece bilgiyle sınırlı olmamalıdır, kültürümüzü, manevi değerlerimizi ve insan sevgisini de ekleyerek geleceğe umutla bakmalıyız.' dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Evlatlarımızın yüreklerine bilginin yanında kültürümüzü, manevi değerlerimizi, cesareti ve insan sevgisini de koyduğumuzda iyi bir eğitimden, insanlık adına mutluluktan, gelecek adına umuttan bahsedebiliriz." dedi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda düzenlediği Öğretmen Akademisi kapsamında "Türkiye Yüzyılında Edebiyat, Kültür ve Şehir" adlı söyleşi gerçekleştirildi.

Burada konuşan Yenişehirlioğlu, medeniyet ve tarihe bağlılığın önemli olduğunu söyledi.

Eğitimin bilgiyle sınırlı olmaması gerektiğini ifade eden Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Köklerimize, medeniyetimize ve tarihimize bağlı kaldığımız müddetçe yükselmemizin sınırı yoktur. Bugün evlatlarımızın ellerinden tutup onların yüreklerine sadece bilgiyi koymamak gerekir. Evlatlarımızın yüreklerine bilginin yanında kültürümüzü, manevi değerlerimizi, cesareti ve insan sevgisini de koyduğumuzda iyi bir eğitimden, insanlık adına mutluluktan, gelecek adına umuttan bahsedebiliriz."

Öğretmenleri geleceğin mimarları olarak gördüklerini belirten Yenişehirlioğlu, bu yoldaki öğretmenlerin en büyük destekçisi olduklarını sözlerine ekledi.

Programa Vali Vahdettin Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Kılıç, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Faik Gürocak ile öğretmenler katıldı.

Katılımcılar daha sonra fuaye alanında kurulan stantlarındaki yöresel ürünleri inceledi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Politika
img

Torreira, Galatasaray'ın başını yaktı
img

Uçak kazasından sağ kurtulan adamın söyledikleri bir hayli enteresan
img

Özel'in masasında İmamoğlu-Yavaş anketi! Çıkan sonuç bir hayli çarpıcı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enes Güran: Bizim köyü güzel bir köy zannetmeyin
Narin'in ağabeyi korkunç gerçeği itiraf etti: Yalnız biz biliriz
DSG elebaşı Mazlum Abdi: Sınırları Şam hükümetine teslim etmeye hazırız
Terör elebaşı: Sınırları Şam hükümetine teslim etmeye hazırız
Şam Valisi'nden dikkat çeken Türkiye mesajı: Bunu hiç unutmayacağız
Şam Valisi'nden dikkat çeken Türkiye mesajı: Bunu hiç unutmayacağız
Yunan bakan yardımcısından skandal sözler: Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz
Tehdit gibi sözler! "Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz"
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu gören adam yıkıldı
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
Uçak kazasından sağ kurtulan adamın söyledikleri bir hayli enteresan
Uçak kazasından sağ kurtulan adamın söyledikleri bir hayli enteresan

Son Dakika Haberleri

Masterchef final ne zaman, Masterchef ne zaman bitiyor? Arka Sokaklar final mi yaptı, Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı? Arka Sokaklar hangi kanalda? 3 yıllık çalışan ne kadar tazminat alır 2025? Penaltı atışları en çok hangi tarafa doğru atılmıştır? 2010-2015 yıllarındaki UEFA turnuvalarında kullanılan 536 penalti üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre, penaltı atışları, kaleye karşıdan... Masterchef puan durumu ne? 27 Aralık Cuma, Kerem, Semih, Beyza, Eda, Onur puanları kaç? En kalabalık üçüncü bölge hangisidir? 2 yıllık çalışan ne kadar tazminat alır 2025? Türkiye'de nüfusu en fazla olan ilk iki bölge Marmara ve İç Anadolu bölgeleriyken üçüncü bölge hangisidir? Aynı hanedanın iki kolu olan York ve Lancaster hanedanlarının, İngiltere tahtı için 1455'te başlayan ve "Güller Savaşı" olarak adlandınlan mücadele... Düşler Bahçesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düşler Bahçesi filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.