Yenişehirlioğlu: Eğitim, Köklerimize Bağlı Olmalı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Evlatlarımızın yüreklerine bilginin yanında kültürümüzü, manevi değerlerimizi, cesareti ve insan sevgisini de koyduğumuzda iyi bir eğitimden, insanlık adına mutluluktan, gelecek adına umuttan bahsedebiliriz." dedi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda düzenlediği Öğretmen Akademisi kapsamında "Türkiye Yüzyılında Edebiyat, Kültür ve Şehir" adlı söyleşi gerçekleştirildi.

Burada konuşan Yenişehirlioğlu, medeniyet ve tarihe bağlılığın önemli olduğunu söyledi.

Eğitimin bilgiyle sınırlı olmaması gerektiğini ifade eden Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Köklerimize, medeniyetimize ve tarihimize bağlı kaldığımız müddetçe yükselmemizin sınırı yoktur. Bugün evlatlarımızın ellerinden tutup onların yüreklerine sadece bilgiyi koymamak gerekir. Evlatlarımızın yüreklerine bilginin yanında kültürümüzü, manevi değerlerimizi, cesareti ve insan sevgisini de koyduğumuzda iyi bir eğitimden, insanlık adına mutluluktan, gelecek adına umuttan bahsedebiliriz."

Öğretmenleri geleceğin mimarları olarak gördüklerini belirten Yenişehirlioğlu, bu yoldaki öğretmenlerin en büyük destekçisi olduklarını sözlerine ekledi.

Programa Vali Vahdettin Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Kılıç, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Faik Gürocak ile öğretmenler katıldı.

Katılımcılar daha sonra fuaye alanında kurulan stantlarındaki yöresel ürünleri inceledi.