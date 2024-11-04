Üye Girişi
Haberler

Yenişehirlioğlu: AK Parti'nin Gücü Teşkilatlarından Geliyor

Yenişehirlioğlu: AK Parti'nin Gücü Teşkilatlarından Geliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'da önemli ziyaretlerde bulunarak teşkilat çalışmalarına destek verdi. Vali Vahdettin Özkan'ı tebrik eden Yenişehirlioğlu, AK Parti'nin hizmet anlayışı ve kararlılığını vurguladı.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'da gerçekleştirdiği yoğun program çerçevesinde önemli ziyaretlerde bulundu. Partisinin teşkilat çalışmalarını desteklemek amacıyla Manisa'da çalışmalar yürüten Yenişehirlioğlu, Manisa Valiliğine atanan Vahdettin Özkan'ı da ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Manisa programı kapsamında AK Parti Salihli İlçe Kongresi'ne katılan AK Partili Yenişehirlioğlu, AK Parti'nin millete hizmet yolunda gücünü teşkilatlarından aldığını ve bu yolda kararlılıkla ilerlediğini vurguladı. Kongre sonucunda ilçe başkanlığı görevine seçilen Nejat Can Uygun ve yeni yönetim kurulu üyeleri tebrik eden Yenişehirlioğlu şunları söyledi: "AK Parti 22 yıldır milletimizin sesine kulak vermiş ve onun tayin ettiği istikamette yürümüştür. Kurulduğu günden bu yana sıradan bir siyasi teşekkül olmamış aksine daima vizyoner ve yenilikçi bir yol izlemiştir. AK Parti millete hizmet yolculuğunda gücünü teşkilatlarından alan, vizyonunu teşkilatlarıyla belirleyen ve misyonunu teşkilatlarıyla yerine getirmek için çalışan bir siyasi harekettir. Bundan sonra da yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Kongremiz sonucunda ilçe başkanımız olarak seçilen Nejat Can Uygun'u ve yönetimini tebrik ediyor; çalışmalarında başarılar diliyorum. Görevini devreden Başkanımız Osman Aksoy'a yönetimindeki dava arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İlçemiz, hemşehrilerimiz, Manisa'mız ve ak teşkilatlarımız için hayırlı olsun" dedi.

Yenişehirlioğlu, Manisa Valisi olarak göreve başlayan Vahdettin Özkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Özkan'a, yeni görevinde başarı dileklerini ileten Yenişehirlioğlu, Manisa için çalışma kararlılığını ve bunun için sonuna kadar destek vereceğini ifade etti. Özkan'a misafirperverliği için teşekkür eden Yenişehirlioğlu, "Sayın Valimize Manisa'daki çalışmalarında üstün başarılar diliyorum" dedi.

Bahadır Yenişehirlioğlu, geçtiğimiz günlerde kongresi tamamlanan Yunusemre ilçesini ziyaret ederek, yeniden ilçe başkanı olarak seçilen İlkcan Durmaz ve yönetimini tebrik etti. Yenişehirlioğlu, AK Parti'nin birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam etmesinin önemine vurgu yaparak, "İlkelerimizden ve prensiplerimizden; bizi biz yapan değerlerimizden taviz vermeden, Manisa'mıza ve ülkemize hizmet yolunda omuz omuza yürüyeceğiz" dedi.

Yeni dönemin Manisa için hayırlı olması temennisinde bulunan Yenişehirlioğlu, teşkilat üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi

AK Parti, kayyumlara 127. maddeyi gerekçe gösterdi

 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi

Kayyum kararları sonrası İmamoğlu'ndan sürpriz hamle

 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler

Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırıkkale Belediye Başkanı hangi partiden? Ahmet Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beşiktaş- Malmö maçı ne zaman? Beşiktaş- Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson- Jake Paul maçı saat kaçta, hangi kanalda? FED FAİZ KARARI KASIM 2024 | Faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 4 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 4 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! 2025 IMEI AÇTIRMA ÜCRETİ! IMEI açtırma ücreti ne kadar olacak? IMEI ücreti belli oldu! Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hangi partiden? Hilmi Şen ne zaman göreve başladı? Galatasaray Tottenham maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar? MAÇ BİLETİ AL! 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım okullar, iş yerleri ve üniversiteler yarım gün mü, tatil mi? 2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 asgari ücret tahminleri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.