Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Güvenevler Mahallesi'nde Vatandaşların Davetini Geri Çevirmedi

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Güvenevler Mahallesi'nde vatandaşların davetini geri çevirmeyerek, evlerine konuk oldu. Başkan Özyiğit, mahalle muhtarı Rahime Sarı ile birlikte Güzel ailesinin evini ziyaret etti.

Düzenli olarak mahalleleri gezerek, vatandaşlarla birebir temasını sürdüren Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Güvenevler Mahallesi'nde yaşayan Güzel ailesinin daveti üzerine evlerine misafir oldu. Güzel ailesinin ev sahipliğinde gerçekleşen samimi buluşmada, mahalle sakinleri ile keyifli bir sohbet ortamı oluştu. Vatandaşların talep, beklenti ve önerilerini dinleyen Başkan Özyiğit, halkın görüşlerini doğrudan almanın verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Yenişehirli komşularıma hoş sohbetleri, misafirperverlikleri ve nazik davetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Her fırsatta vatandaşlarımızın yanında olmaya ve onların seslerini duymaya devam edeceğiz. Toplumun her kesiminden gelen geri bildirimler, belediye olarak hizmetlerimizi şekillendirirken bize yol gösterici oluyor. Bu ziyaretler, şehrimizin her köşesinden gelen talepleri daha iyi anlamamıza ve çözüm odaklı adımlar atmamıza yardımcı oluyor. Vatandaşlarımızla birlikte, daha yaşanabilir bir Yenişehir inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Güvenevler Mahalle Muhtarı Rahime Sarı ise yaptığı konuşmada Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in kendileri için daima ulaşılabilir olduğuna dikkat çekerek, taleplerini hiçbir zaman karşılıksız kalmadığını söyledi. Başkanı Özyiğit'i evlerinde ağırlayan Gülbahar Güzel de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.