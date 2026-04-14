Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, gündemi değerlendirdi Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim talebine yanıt vererek, önceliklerinin erken genel seçim olduğunu, ancak ara seçim olmasına da hazır olduklarını ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "ara seçim" talebine ilişkin, "Önceliğimiz erken genel seçimin yapılması. Ama bu arada bir ara seçim kararı alınacak olursa elbette ki buna da varız, hazırız." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıç, "Hürmüz Boğazı'nı ele geçirme hayali kursağında kalan ABD'ye, NATO üyesi İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerin destek vermeyeceğini açıklaması, İran'a yönelik uluslararası hukuktan yoksun saldırıların savaş suçu olduğunun görülmesi bakımından çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Kılıç, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu yaralanan 16 kişiye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim talebine ilişkin sorusu üzerine, Kılıç, herhangi bir muhalefet partisinin herhangi bir seçime "hayır" demesinin, seçime hazır olmadıkları anlamına geleceğini savundu. Kılıç, "Önceliğimiz erken genel seçimin yapılması. Ama bu arada bir ara seçim kararı alınacak olursa elbette ki buna da varız, hazırız. Bunun için de zaten her an seçim olabilirmiş gibi de çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
