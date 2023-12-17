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Yeniden Refah Partisi'nden açıklama: İddialar tümüyle gerçek dışı

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Yeniden Refah Partisi, hafta içi gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkan Fatih Erbakan görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Yeniden Refah Partisi, hafta içi gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkan Fatih Erbakan görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan bazı büyükşehir belediyelerini istediği, bazı belediye iştiraklerinin yönetiminin seçim sonrasında partimize verilmesini talep ettiği yönündeki iddialar tümüyle gerçek dışıdır" denildi.

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın imzasıyla paylaşılan açıklamada, geçtiğimiz hafta içi gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan görüşmesi sonrası yapılan 'Erbakan'ın yerel seçim şartı, büyükşehirlerden birinin kendilerine verilmesi' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Partinin sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın 12 Aralık 2023 tarihinde AK Parti Genel Merkezi'nde yapmış oldukları görüşmeye dair taraflarca yapılmamış açıklamalara dayandırılan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan bazı büyükşehir belediyelerini istediği, bazı belediye iştiraklerinin yönetiminin seçim sonrasında partimize verilmesini talep ettiği yönündeki iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Partimizi yıpratma amacı taşıdığını düşündüğümüz bu haber ve yorumları tümüyle reddediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Fatih Erbakan Refah Partisi Haberler

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