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Yeniden Refah Partisi'nde 'Konya' krizi büyüyor! İstifalar peş peşe geldi

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Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nin Konya İl Başkanlığı görevine Hasan Yel'i atamasının ardından iki belediye başkanı istifa ettiğini açıkladı. YRP Genel Merkezi ise iki başkanın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi.

Konya'da Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

"GÖRÜŞLERİMİZ ALINMAMIŞTIR"

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız 'istişareler yapılacak' demesine rağmen il başkanlığı seçilmesinde görüşlerimiz alınmamıştır. Sürecin düzeltilmesi için Ankara genel merkeze gidilerek görüşme yapılmış ancak bir sonuç alınamadı. Bu nedenle Yeniden Refah Partisi'nden istifa ediyorum. Çumra için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"ÇABALARIMIZ KARŞILIĞINI BULMADI"

Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mercan ise "İl başkanlığı seçim sürecinde ilçelerin görüşü alınmamış, bizlerin sesi dikkate alınmamıştır. Bu yanlışın düzeltilmesi için çabalarımız karşılığını bulmadı. Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi'nden istifa ediyorum. Bundan sonra yolumuza bağımsız devam edeceğiz" diyerek istifasını açıkladı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİLER

Yeniden Refah Partisi, AK Parti'nin kalesi olarak tabir edilen Konya'da Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan ve Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın'ın parti ''ilke ve disiplin kurullarına aykırı hareket ettiği'' gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

İSTİFALARIN PERDE ARKASI

Yeniden Refah Partisi, Konya Büyükşehir Belediyesi'nde KOSKİ Genel Müdür Yardımcılığı yaptığı dönemde "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla ceza alan Mehmet Kösoğlu'nun yerine partinin Konya İl Başkanlığı görevine Hasan Yel'i atamıştı. Bu atama ise ildeki parti teşkilaları ve partili belediye başkanları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

DAHA ÖNCE DE 3 BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETMİŞTİ

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah listesinden aday olarak seçimi kazanan Doğanhisar, Sarayönü ve Altınekin Belediye başkanları da daha önce istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.

Yeniden Refah Partisi'nde 'Konya' krizi büyüyor! İstifalar peş peşe geldi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

bunlar iyi günlerin fatih erbakan. dik duruşu olmayanlar siyasette kaybetmeye mahkumdur

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Sırf rahmetli babasının hatırına oy verilen adamdan siyasetçi falan olmaz, olursa da ancak bu kadar olur ..

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Haber Yorumlarısuat aydın:

yiyin birbirinizi ete para vermeyin....

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Haber YorumlarıA. Erol:

Konyayı iyi sömürdüler

Yorum Beğen23
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Haber YorumlarıAliya:

Konya en akıllı şehirdir. 6. organize sanayi kuruluyor. Cüneyt Özdemir'in Konya videosunu izleyin. Asıl sömürülen; başta İzmir olmak üzere şehirleri yazın.

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Haber YorumlarıMusa Mut:

Akp ilin ömrü bitti yargilana kadar isterse karşında imzalı olsun ona oy verecegim

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Parayla satılık kişiler bunlar açık açık satılık kişiker

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