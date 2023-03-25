Yeniden Refah Partisi'nde Cumhur İttifakı krizi! Karara Elif Erbakan'ın da tepkili olduğu iddia edildi

AK Parti'nin davetini başlangıçta reddeden ancak son gün yapılan temaslar sonucunda Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi'nde fikir ayrılıkları yaşanıyor. Partide aralarında MKYK üyelerinin de olduğu çok sayıda isim istifayı gündemlerine aldı. Öte yandan yaşı daha büyük ve daha genç olan partililer arasında da gerginlikler olduğu öğrenildi. Karara Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan'ın da tepkili olduğu ve partideki bazı isimlerin ise ondan haber beklediği iddia ediliyor.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere artık sayılı günler kalırken, ittifaklar da son halini almaya başladı. AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında başlayan 11 Mart'taki görüşmelerin ardından Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma taleplerini reddettiklerini açıklayarak kendi adaylığını ilan etmişti. Ancak Erbakan dün yaptığı yeni açıklamayla, Cumhur İttifakı'na katıldıklarını ve talep ettikleri prensipler konusunda uzlaşmaya vardıklarını ifade etti.

"ÖZELLİKLE GENÇLERDE AK PARTİ'YE TEPKİ VAR"

Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesinin ardından geçtiğimiz günlerde bir canlı yayına katılan Erbakan, AK Parti ile yapılan görüşmelere parti içinde özellikle genç kesimden tepki olduğunu dile getirmişti. Erbakan, "Dışarıdan, genç kesim çok ilginç, çok yakın arkadaşlarımızın oğlu ve arkadaşları ittifak yapmamıza sıcak bakmayarak 'imza da vermeyeceğiz, oy da vermeyeceğiz' noktasına gelmişlerdi. Genç kesimin AK Parti'ye ciddi tepkisi, reaksiyonu var. Bu süreçte gençlerin tepkisini gördük. Biz ittifak olmadık deyince geri döndüklerini gördük. İnşallah hayırlısı böyledir, olanda hayır vardır" diye konuşmuştu.

ÇOK SAYIDA İSİM İSTİFAYI GÜNDEMLERİNE ALDI

Kulislerden gelen son bilgilere göre Cumhur İttifakı'na son anda katılan Yeniden Refah Partisi'nde alınan karardan partinin MKYK üyelerinin bir bölümünün haberinin olmadığı öğrenildi. Bu nedenle, partide aralarında MKYK üyelerinin de olduğu çok sayıda isim istifayı gündemlerine aldı. MKYK üyelerinden bazıları ise bundan sonraki toplantılara katılmama kararı aldı.

GENÇLER İLE YAŞI BÜYÜK İSİMLER ARASINDA GERGİNLİK

Öte yandan parti içinde yaşı genç olan ve yaşı daha büyük olan isimler arasında derin fikir ayrılıkları nedeniyle gerginlikler oluştu.

ELİF ERBAKAN'IN DA DA TEPKİLİ OLDUĞU İDDİASI

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, Necmettin Erbakan'ın kızı ve YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın kız kardeşi Elif Erbakan'ın da karara tepkili olduğu iddia edildi. Binali Yıldırım'ın partilerini ziyareti sonrası "Neden cumhur ittifakına katılmamalıyız" başlıklı bir konuşma yaptığı da bilinen Elif Erbakan'ın parti içindeki bir kanatla aynı fikirde olduğu ve ittifakın kendilerine zarar vereceğini düşündüğü belirtildi. Partililerden edinilen bilgilere göre partideki bazı isimler Elif Erbakan'dan haber bekliyor ve buna göre tavırlarını kamuoyuna ilan etmeye hazırlanıyor.