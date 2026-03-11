Yeniden Refah Partili Bekin, Mardin'in altyapı ve içme suyu sorununun çözülmesini istedi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Mardin'de altyapı, yol ve içme suyunda sorunların yaşandığını belirterek, bu sorunların bayram öncesi çözülmesini istedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mardin'in il ve ilçelerinde devam eden altyapı, yol ve su sorunlarının, bölgedeki vatandaşları mağdur ettiğini söyledi.

Kentin birçok noktasında bozuk yollardan, yarım kalan çalışmalardan vatandaşların şikayetçi olduğunu aktaran Bekin, bölgede vatandaşların karşılaştığı diğer bir hususun da Mardin'in ilçeleriyle ve diğer şehirlerle bağlantısını sağlayacak çevre yolunun bulunmaması olduğunu belirtti.

Doğan Bekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mardin-Kızıltepe kara yolu hem şehir içi hem de bölge illeri arasında yoğun şekilde kullanılan bir ulaşım güzergahıdır. Mardin-Kızıltepe arasındaki kara yolunda özellikle mesai saatleri giriş ve çıkışlarında yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşanmaktadır. Mardin'de trafik sorunu İstanbul trafiğini aratmayacak düzeye gelmiştir."

Mardin'de su kesintileri nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşların ciddi mağduriyetler yaşadığını ifade eden Bekin, şehirde ana isale hattında artan arızalara ilişkin şikayetlere rağmen yetkililerin kalıcı bir çözüm üretememesinin bölge insanını mağdur ettiğini dile getirdi.

Mardin şehir merkezinde ve ilçelerinde yaşanan altyapı, yol ve su sorununa yönelik, vatandaşların taleplerini ilgili bakanlıklara yazılı soru önergesiyle ilettiğini belirten Bekin, şunları kaydetti:

"İlgili bakanlıkların, sorunların acilen çözümü için harekete geçmelerini talep ettik. Ancak ilgili bakanlıklardan gelen yazılı cevaplar şunu göstermektedir ki sorunların çözümüne yönelik olarak hızlı hareket edilmediği, sürecin zamana bırakıldığı çok açık görülmektedir. Yerel yönetim başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarının Mardin'de altyapı, yol ve temiz suya erişim sorununa yönelik yıllardır süren mağduriyeti bir an önce gidermesi için tüm imkanlarını kullanması en temel vazifelerin başında gelmekte. Su sorunu, bayramdan önce kalıcı çözüme kavuşturulmalı."