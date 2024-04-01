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AK Parti'nin kalesinde YRP'ye 6 ilçe kazandıran il başkanı istifa etti

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Yerel seçimlerde Konya'daki 6 ilçede birinci olan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Temel Peker, hedefledikleri oy oranına ulaşamadıklarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

"SORUMLULUĞU ÜZERİME ALIYORUM"

Konya'da Altınekin, Çumra, Emirgazi, Doğanhisar, Sarayönü ve Yalıhüyük ilçelerini kazanmalarına karşın Peker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hiçbir bahaneye sığınmadan sorumluluğu üzerime alıyorum." ifadelerine yer verdi. Peker'in istifa duyurusu şöyle:

''Malimunuz üzerine 01.08.2023 tarihinde Yeniden Refah Partimizin Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Bey'in tensipleriyle Konya İl Başkanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Göreve geldiğimizde Konya'daki üye sayımız 5055'idi. Seri bir şekilde teşkilatlanarak hareket mekanizmaları sağlam, donanımlı ve liyakatli II Yönetim kurulu üye atamalarını ivedilikle yaptık.

Atamış olduğumuz ilçe başkanlarımız ve teşkilatlarımızın azimli ve gayretli çalışmaları neticesinde Konya'daki üye sayımızı yüzde 600'ün üzerinde bir oranla artırarak 32 bine çıkardık. 2023 Genel Seçimlerinde Yeniden Refah Partimiz Konya'da yüzde 5 oy almıştı. 31 Mart 2024 Mahalli idareler seçiminde bir önceki genel seçime oranla yüzde 23,50 oy oranı ile yüzde 350'linin üzerinde bir artışla yukarı yönlü bir ivme sağladık. Bu oy oranıyla da 6 ilçemizin belediye başkanlığını kazanmayı başardık.

"YÜZDE 35'LİK OY HEDEFİNE ULAŞAMADIK"

İcra kurulumuz olarak hedeflemiş olduğumuz yüzde 35'lik oy hedefine maalesef ulaşamadık. Konya İl Başkanlığı ve teşkilatı olarak bu başarısızlığı öncelikle şahsıma indirgeyerek hiçbir bahaneye sığınmadan sorumluluğu üzerime alıyorum. İcra kurulumuzla almış olduğumuz ortak karar neticesinde birlikte istifamızı kamuoyuna sunuyoruz'.'

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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Yorumlar (6)

Alihaydar Gündoğan:

Başka Bi nedeni yoksa helal olsun

33
1
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DİYARBEKİR:

show

20
9
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Gokay Ergul:

Şerefli siyasetçi olmak kolay değil sözünün eri olmak kolay değil tebrik ediyorum

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Burak ERGÜL:

Kılışdarınoğlu görse böyle bir hareketi böm böm bakardı . Bir seçimde yüzde 0.5 oyu artınca 6 ayda yarım puan senede 2 puan yapar 5 yılda 10 puan alırız demişti :))

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Tarık Tarık:

Çok iyi etmişsin sn başkan.

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Carsambali:

Konya her zaman Refah partisinin kalesiydi..Ondan sonra Akp ye gecti..Taban olarak ayni partiler..

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