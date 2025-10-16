Yeniden Refah Partisi Kayseri'de 3. Olağan Kongre'yi Yapacak

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın Kayseri'de düzenlenecek 3. Olağan Kongre'ye katılacağını söyleyerek, "Halkımız ve genel başkanımız ile büyük bir coşkuya ortak olacağız" dedi.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın kongre ile beraber yeni il başkanlığı binasının da açılışını yapacağını söyleyen İl Başkanı Ali Özcan, "Genel başkanımız Allah nasip ederse Cuma günü Kayseri'de olacak. Kayseri'de 3. Olağan Kongremizi gerçekleştirmek için bizlerle beraber olacak. Kayseri ziyareti kapsamında esnaf ziyaretlerimiz olacak ve Kayseri'de yeni il binamızın açılışı olacak. Ardından da kongre programımız hayata geçecek. Kongremiz stadyum yanındaki Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda olacak. Teşkilatımız bu konu ile alakalı hazırlıklarını yaptı. Tek eksiğimiz Kayseri halkımız kaldı. İnşallah halkımız da güzel bir teveccüh göstererek salonu doldurursa genel başkanımızla beraber büyük bir coşkuya ortak olacağız. Genel başkanımız saat 16.00 sıralarında Kayseri'de olacak, ardından kongrenin bitmesi ile beraber de uğurlayacağız Ankara'ya kendisini" dedi.

Özcan, Kayseri'nin iktidar yükselişinin başladığı yerlerden bir tanesi olacağını söyleyerek, "Sahada neredeyse tüm çalışmalarımızı tamamladık. Geri sayım başladı diyebiliriz. Duyuru ve tanıtım açısından çalışmalarımız bittiğinde Kayseri, Yeniden Refah Partisi'nin kongresine şahitlik edecek. Milli görüş davasını omuzlayan, aşkla yürüten Yeniden Refah Partisi, Kasım ayında da büyük kongresini gerçekleştirecek. Kayseri'nin de aslında iktidar yükselişinin başladığı yerlerden bir tanesi olacağı kanaatindeyiz. Geçtiğimiz seçimlerde Kayseri'deki oy oranımız aslında bizim potansiyelimizi de ortaya koydu. Vatandaşlarımız güzel bir teveccüh gösterdi. Bu konuda da inşallah bundan sonraki süreçte de üzerine koyarak devam edeceğiz. Genel başkanımız geldiğinde tabi ülke genelinde güzel ve heyecan uyandıracak açıklamalarını da bekliyoruz. Genel başkanımız bulunduğu şehirle ilgili birkaç konuya da değinir. Bununla alakalı da raporlarımızı sunduk. İnşallah kendinden dinleriz bunları da" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ