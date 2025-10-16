Haberler

Yeniden Refah Partisi Kayseri'de 3. Olağan Kongre'yi Yapacak

Yeniden Refah Partisi Kayseri'de 3. Olağan Kongre'yi Yapacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın Kayseri'de düzenlenecek kongreye katılacağını açıkladı. Kongrede yeni il binasının açılışı da yapılacak.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın Kayseri'de düzenlenecek 3. Olağan Kongre'ye katılacağını söyleyerek, "Halkımız ve genel başkanımız ile büyük bir coşkuya ortak olacağız" dedi.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın kongre ile beraber yeni il başkanlığı binasının da açılışını yapacağını söyleyen İl Başkanı Ali Özcan, "Genel başkanımız Allah nasip ederse Cuma günü Kayseri'de olacak. Kayseri'de 3. Olağan Kongremizi gerçekleştirmek için bizlerle beraber olacak. Kayseri ziyareti kapsamında esnaf ziyaretlerimiz olacak ve Kayseri'de yeni il binamızın açılışı olacak. Ardından da kongre programımız hayata geçecek. Kongremiz stadyum yanındaki Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda olacak. Teşkilatımız bu konu ile alakalı hazırlıklarını yaptı. Tek eksiğimiz Kayseri halkımız kaldı. İnşallah halkımız da güzel bir teveccüh göstererek salonu doldurursa genel başkanımızla beraber büyük bir coşkuya ortak olacağız. Genel başkanımız saat 16.00 sıralarında Kayseri'de olacak, ardından kongrenin bitmesi ile beraber de uğurlayacağız Ankara'ya kendisini" dedi.

Özcan, Kayseri'nin iktidar yükselişinin başladığı yerlerden bir tanesi olacağını söyleyerek, "Sahada neredeyse tüm çalışmalarımızı tamamladık. Geri sayım başladı diyebiliriz. Duyuru ve tanıtım açısından çalışmalarımız bittiğinde Kayseri, Yeniden Refah Partisi'nin kongresine şahitlik edecek. Milli görüş davasını omuzlayan, aşkla yürüten Yeniden Refah Partisi, Kasım ayında da büyük kongresini gerçekleştirecek. Kayseri'nin de aslında iktidar yükselişinin başladığı yerlerden bir tanesi olacağı kanaatindeyiz. Geçtiğimiz seçimlerde Kayseri'deki oy oranımız aslında bizim potansiyelimizi de ortaya koydu. Vatandaşlarımız güzel bir teveccüh gösterdi. Bu konuda da inşallah bundan sonraki süreçte de üzerine koyarak devam edeceğiz. Genel başkanımız geldiğinde tabi ülke genelinde güzel ve heyecan uyandıracak açıklamalarını da bekliyoruz. Genel başkanımız bulunduğu şehirle ilgili birkaç konuya da değinir. Bununla alakalı da raporlarımızı sunduk. İnşallah kendinden dinleriz bunları da" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu! Rekor teklifler
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Fatih Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor! Ünlü dostları hastaneye koştu

Durumu ciddiyetini koruyor! Küs olduğu isim hastaneye koştu
Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?

Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?
Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi

Sanık avukatı "Artık taşıyamıyorum" diyerek davadan çekildi
Yavru kurda zulüm: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.