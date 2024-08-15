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Yeniden Refahlı büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye mi geçiyor? Fatih Erbakan'dan açıklama geldi

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarını yanıtladı. Erbakan, "Kasım Gürpınar'a da böyle bir teklifin olmaması veya herhangi bir baskının olmaması aslında düşünülemez. Gülpınar şu anda Yeniden Refah Partimizin üyesi olarak belediye başkanlığına devam ediyor. Görevinin başında, böyle bir şey olacağına da Yeniden Refah Partisi olarak ihtimal vermiyoruz." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin, "Gülpınar şu anda Yeniden Refah Partimizin üyesi olarak belediye başkanlığına devam ediyor. Görevinin başında böyle bir şey olacağına da Yeniden Refah Partisi olarak ihtimal vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Gelecek Partisi'nin genel merkezinde gerçekleşen ziyarette heyetler arası görüşme yapıldı. Görüşmenin ardından Erbakan ve Davutoğlu, basın toplantısı düzenledi.

"SİYASETEN UYGUN OLMAYAN BİR ŞEKİLDE OPERASYON VE TRANSFERLER YAPILDI"

Erbakan yaptığı konuşmada, "Yeniden Refah Partimizin seçilmiş olan belediye başkanlarına maalesef seçim sonrasından itibaren iktidar kanadı çeşitli yollarla birtakım baskılarda bulundu. Buralar daha ziyade küçük yerleşim merkezleri, beldeler, küçük ilçeler. İktidarın kamunun desteği ve yardımı gerçekten de buralarda önemli. Ancak bunları bir baskı aracı olarak maalesef kullandılar." ifadelerini kullandı. Erbakan, Yeniden Refah Partili belediyelerin elindeki avantajların alındığını savunarak, "İmkansızlıklar içerisinde olan küçük yerleşim yerleri ve milletin iradesine rağmen siyaseten uygun olmayan bir şekilde operasyon ve transferler yapıldı. Yeniden Refah Partimize Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi diyoruz." dedi.

"GÜLPINAR ŞU ANDA YENİDEN REFAH PARTİMİZİN ÜYESİ"

Yeniden Refah Partili Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarını da yanıtlayan Erbakan, "Kasım Bey, Murat Kurum'la ailece görüşen, çok eskiden beri dostluğu olan bir kimse. Halen de görüşmeleri devam ediyor ama görüşmelerin içerisinde tabii ne konuşuldu, ne dendi ayrıntısına vakıf değiliz. Ancak bu gibi tekliflerin olması muhtemel. Çünkü Anadolu'nun ücra köşesindeki bir belde belediye başkanımıza bile bu kadar operasyon yapılıyorken, Kasım Gürpınar'a da böyle bir teklifin olmaması veya herhangi bir baskının olmaması aslında düşünülemez. Gülpınar şu anda Yeniden Refah Partimizin üyesi olarak belediye başkanlığına devam ediyor. Görevinin başında, böyle bir şey olacağına da Yeniden Refah Partisi olarak ihtimal vermiyoruz." dedi.

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemekten dolayı pişman mısınız?" sorusunu da yanıtlayan Erbakan, "Siyasi bir yol ayrımına girdiğimiz noktada bu gibi hamlelere karşı ve AK Parti iktidarının birtakım olumsuz açıklamalarına karşı hep bize sorulduğu zaman 'bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır' diye cevap vermiştik. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta Yeniden Refah Partimizin Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alması, Cumhur İttifakı'nın başarısında çok önemli bir rol oynadı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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Yorumlar (7)

Alpagut Türk:

Para nelere kadirsin

47
4
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Hasann hasann:

Boş verin Sayın Erbakan Giden gider kalan sağlam karakterler bizimdir

34
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VEFA:

YRP yi bitirme planı tıkır tıkır işliyor. Ne demişler "Dostunu kendine yakın tut, düşmanını daha yakın!..."

37
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Adem:

Belki Erbakan da geçer

17
9
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SEN BİLME:

Akpartinin oylarının gideceği adrese operasyon gerçekleşiyor şuan. Ekonomi, Adalet, Emekli, Göçmen Sorunu, Manevi çöküntü, Hükümet neredeyse hepsinde başarısız oldu. Tek misyon edindiği Daha çok iktidarda kalmak. Ama artık o kredi bitti.Halk Keskin Politikalar neticeler görmek istiyor. Sürekli ertelenen ötelenen az kaldı sabredin Ekonomi ocakta şubatta ağustosta düzelecek diye diye son 10 senedir baş aşağı gidiyor. Artık Dindar insanları bile bezdirdiler. Rahmetli erbakanın dediğine geldik.

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Mustapha Kose:

bu şekil refah partisinin bitireçeğini saniyorsa yaniliyor. millet bunu affetmez. verilen oya saygı yok

14
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ahmet burak dogan:

anlaşıldı kısa zaman sonra oda gececek

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