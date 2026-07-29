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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Gümüşhane'de ziyaretlerde bulundu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Gümüşhane'de ziyaretlerde bulundu
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti olarak seçim startını vererek çalışmalara başlandığını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti olarak seçim startını vererek çalışmalara başlandığını söyledi.

Kılıç, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, geçmişte denk bütçeyi yaptıkları gibi iktidar imkanı verildiğinde bugün de denk bütçeyi yine yapabileceklerini ileri sürerek, "Geçmişte ağır sanayi hamlesini gerçekleştirdiğimiz gibi yeni iktidar dönemimizde ileri teknoloji hamlesini gerçekleştirerek Türkiye'nin yeniden kendi imkanlarıyla doğrulmasını sağlayabiliriz." dedi.

Suat Kılıç, iktidarın alternatifinin, ana muhalefet koltuğunu işgal eden Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti olmadığını savunarak, "Adı Yeni Parti olsa da anlayışı eskidir. Faizci, tefeci, enflasyonist, borçlanmaya dayalı bir anlayışı temsil etmektedir. Belediyelerini yönetememektedir. Dernekleri bile yolsuzluk batağına batmış durumdadır. AHBAP adı altında derneğin faaliyetlerini takip ettiğimizde Türkiye'nin milyarlarca lirasının Haluk Levent adındaki bir sanatçı müsveddesi tarafından toplanıp sömürüldüğünü, kumar çarkında istismar edildiğini üzülerek görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kılıç, kendi editörlüğünde oluşturulan "Yeniden Refah İçin 101 Neden" adlı kitabı imzalayıp partisinin Gümüşhane İl Başkanı Ziya Nas'a takdim etti.

Kaynak: AA
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