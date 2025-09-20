Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Tokat'ta konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, kasım ayında yapılacak olağan büyük kongrelerine ilişkin, "Bu kongreyle Yeniden Refah Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü temsiliyle başlayacak iktidar sürecine yönelik adımlarımızı atmış olacağız." dedi.

Kılıç, Tokat'taki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, kasım ayında Yeniden Refah Partisi olarak üçüncü olağan büyük kongrelerini Ankara'da yapacaklarını söyledi.

Kongrelerini Ankara'nın en büyük spor salonunda gerçekleştireceklerini dile getiren Kılıç, "Bu kongreyle Yeniden Refah Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü temsiliyle başlayacak iktidar sürecine yönelik adımlarımızı atmış olacağız. Üçüncü olağan büyük kongremiz, partimizin iktidar yürüyüşünde çok önemli bir kilometre taşı olacaktır." diye konuştu.

Tokatlıları da kongrelerine davet eden Kılıç, "Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey'in selamlarını, sevgilerini ve saygılarını sizlere iletiyorum. Kasım ayında Ankara'da gerçekleştirilecek üçüncü olağan büyük kongremize Genel Başkanımızın davetlisi olarak katılmanızı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapması planlanan görüşme ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Masaya mutlaka gelmesi gereken önemli bir konu, İsrail'in devlet terörüdür. Biliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı, Trump'la yapacağı baş başa görüşmede ve heyetler arası görüşmede İsrail'in devlet terörüne dikkati çekecek, Gazze'ye sınırsız insani yardımın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika Birleşik Devletleri tarafından veto edilmesini gündeme getirecektir. Gazze'deki insanlık dramının, açlığın, kıtlığın ve çocuk ölümlerinin üzerinde duracaktır. İnsani yardımların ulaşmasını engelleyen durumlar yüzünden Gazze bu kış ağır koşullarla karşılaşacak."