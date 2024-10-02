Yeniden Refah Partili Bekin: Türkiye'de laiklik bir muamma

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM'nin yeni yasama yılı açılış töreni öncesinde Haberler.com'a gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erken seçimin bir kaçınılmaz olduğunu belirterek laiklik konusunda Türkiye'de bir belirsizlik yaşandığını kaydetti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin şöyle konuştu: İnsanlarımız bizlerden şu anda büyük bir beklenti içerisinde. Özellikle ekonomik açıdan büyük darboğazlar ve açmazlar yaşanıyor Türkiye'de. Dar gelirli memur, esnaf, emeklinin maaş girdileri yoksulluk sınırının çok altında seyretmektedir. Bunlarla ilgili adil düzenlemelerin bir an evvel Meclis'e gönderilmesini temenni ediyoruz."

"GERÇEK ANLAMDA LAİKLİK UYGULANMIYOR"

"İlk dört madde ile ilgili bir itirazımız yok ancak diğer maddelerle ilgili vesayet anayasasından çıkılması, gerçek anlamda sivil anayasaya dönülmesi artık bir kaçınılmazdır. Özellikle bizim vurgulamaya çalıştığımız laikliğin nasıl uygulanacağıdır. Hâlâ Türkiye'de bir muamma gibi herkes istediği tarafa çekmektedir. Gerçek anlamda laikliğin Türkiye'de uygulanmadığını görmekteyiz. Bu konuda da gerekli düzenlemelerin yapılmasını gerekli görüyoruz. Gerçek manada toplumu kucaklayıcı değişikliklerin yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etmek istiyoruz."

"ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZDIR"

"Erken seçim kaçınılmazdır. İktidar partisi her ne kadar 2028'de seçimler olacak şeklinde bir fikir ortaya koyuyorsa da geçmişte de benzerleri yaşanmıştı. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanının yeniden aday olabilmesi için erken seçim kaçınılmazdır."