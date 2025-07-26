Yeniden Refah Partisi Gediz İlçe Başkanı Selim Çaylak İstifa Etti

Yeniden Refah Partisi Gediz İlçe Başkanı Selim Çaylak, bir yıldır yürüttüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sert açıklamaları ve muhalif duruşuyla bilinen Çaylak, istifa nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Çaylak, istifa kararını sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla kamuoyuna bildirdi. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"1 Yıldır Yürütmekte Olduğum Yeniden Refah Partisi Gediz İlçe Başkanlığı Görevimi Kıymetli İl Başkanımızdan ve Genel Merkezimizden Müsaade İsteyerek Bırakma Kararı Aldığımı Tüm Gedizli ve dava Arkadaşlarımıza Bildiririm"

Çaylak, kendisine destek veren dava arkadaşlarına ve ilçe yönetim kuruluna teşekkür ederek helallik istedi. Açıklamasında ayrıca, Milli Görüş davasının bir neferi olarak halkın hakkını savunmaya devam edeceğini ve "Halka hizmet Hakk'a Hizmettir" prensibine bağlı kalacağını belirtti.

Selim Çaylak'ın bu ani istifası, Gediz siyasetinde merak uyandırdı. İstifa kararının ardındaki gerçek nedenler henüz bilinmiyor. - KÜTAHYA