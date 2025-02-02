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Yeniden Refah Partisi: Cumhurbaşkanı adayımız Dr. Fatih Erbakan'dır

Yeniden Refah Partisi: Cumhurbaşkanı adayımız Dr. Fatih Erbakan'dır
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Yeniden Refah Partisi sürpriz bir çıkış yaparak cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Partisinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Cumhurbaşkanı Adayımız Dr. Fatih Erbakan'dır" denildi.

İktidarın birçok kez 2028'i işaret etmesine rağmen muhalefetin erken seçim çıkışları, seçimleri siyasetin gündemine getirdi.

Özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin adayını belirlemek için hazırlıklara başladığını açıklamasının ardından tartışmaların hareketlendiği görüldü.

YENİDEN REFAH ADAYINI AÇIKLADI

Tartışmalara ilişkin sürpriz bir çıkış Yeniden Refah Partisi'nden geldi. Son yerel seçimlerde sürpriz bir çıkış yaparak 3. parti olan YRP, cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Cumhurbaşkanı Adayımız Dr. Fatih Erbakan'dır" denildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan söz konusu paylaşımı alıntılayarak "Buyrun başlıyoruz" diye yazdı.

Yeniden Refah Partisi: Cumhurbaşkanı adayımız Dr. Fatih Erbakan'dır

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Muhtemelen aday olacak, ilk turda kazanamayacak. AKP ye yamanmak için Cumhur İttifakını destekliyorum diyecek. Bu da muhalefet gibi görünen makarnacı tayfasından.

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Haber YorumlarıKadir Özer:

Satar yine seçim gelince

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Haber Yorumlarıerge_nekon:

aday olmak kolay ama kim seçecek

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Haber YorumlarıKadir Özer:

Artık bıraksn yeter babasının kemklerni sızlattgı

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Haber YorumlarıIbrahim Gül:

hayırlısı olsun

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Bunlardan memlekete hayir gelmez

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Haber YorumlarıI. Borrel:

Aman Allah'ım ne günlere kaldık,

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