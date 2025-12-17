Yeniden Refah Partili Bekin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sundukları raporu paylaştı

Haberler

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, partisinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunduğu raporda yer alan görüş ve önerilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir arada kardeşçe yaşama erdemi gereğince, hak ve adalete dayalı ortak değer ve paydalarda buluşmanın kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, refah düzeyinde denge ve adaletin sağlanmasının tüm bölge ve illerle toplumsal bütünleşmenin tesis edilmesindeki belirleyici rolüne dikkati çekti.

Terör örgütü PKK'nın kurulduğu ve silahlı saldırılarla terör tehdidi oluşturduğu günden bu yana, hem sorunu çözmek hem de bu soruna bağlanan terörü ortadan kaldırmak amacıyla çok yönlü ve farklı çözüm önerileri geliştirildiğine işaret eden Bekin, atılan tüm adımlara rağmen sorunun çözülemediğini ve daha şiddetli bir şekilde tırmanarak devam ettiğini anlattı.

Türkiye'nin kalıcı bir toplumsal uzlaşma zeminini inşa etmesi gerektiğini ifade eden Bekin, "Silahların tamamen bırakılması, silahların kime ait olduğunun tespit edilerek seri numaralarının kayıt altına alınması gereklidir." dedi.

Belediyelere kayyım atamalarının iptal edilip konuya ilişkin hukuki zemin hazırlanmasını isteyen Bekin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yaşayan dillerin devlet okullarında seçmeli ders olarak okutulması, mahalli lisanlarda eğitim yapan özel kurumların talebe bağlı olarak açılması, İslam kardeşliğini pekiştirecek, Türk-Kürt kardeşliğini geliştirecek somut adımların atılması, şehit aileleri ve gazilerimizi incitecek ve onların onaylamayacağı adımlardan kaçınılması, yapılması düşünülen her türlü yasal düzenlemenin referanduma sunulması, tarihi sorunun çözümünde kalıcı ve istikrarlı bir barışın tesisi için aziz milletimizin çoğunluğunun onay ve desteğinin alınması gereklidir. Bu adımları güçlendirmek amacıyla millet ve laiklik kavramları anayasal tanıma kavuşturulmalıdır. Her türlü ırkçılık kesin olarak reddedilmelidir."

