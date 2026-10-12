Haberler

Yeniden Refah Partili Bekin, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Meclis'te reddini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Türkiye'yi Orta Doğu'daki ateşin içine çekmeye yönelik olduğunu ileri sürdü. Bekin, anlaşmanın Meclis'te reddedilmesi gerektiğini savundu.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Türkiye'yi Orta Doğu'daki ateşin içine çekmeye yönelik bir anlaşma olduğunu ileri sürerek, tezkerenin Meclis'te reddedilmesi gerektiğini savundu.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 7 Ağustos 2026'da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Müslümanlar arasındaki mezhep ayrışmasını tetiklemeye yönelik siyonist bir hamle olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın anlaşmayı imzalamalarından duyduğu memnuniyeti ifade etmesinin son derece manidar olduğunu belirten Bekin, anlaşmanın resmen yürürlüğe girebilmesi için kısa süre içerisinde Meclis onayına sunulması gerektiğini vurguladı.

Doğan Bekin, anlaşmanın Türkiye'yi Orta Doğu'daki ateşin içerisine çekmeye yönelik bir anlaşma olduğunu ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma, 1 Mart 2003 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve reddedilen 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması için hükümete yetki verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi' ile büyük benzerlik oluşturmaktadır. Hayati öneme sahip olan söz konusu tezkerenin, Yüce Meclis tarafından Türkiye'nin tarafsızlık politikası çerçevesinde ele alınarak reddedilmesi, tarihi bir sorumluluğun gereğidir. Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilecek olan bu tasarının sağduyulu şekilde milletvekilleri tarafından reddedileceğini düşünüyoruz. Burada amaç, Müslüman'ı Müslüman'a kırdırmak ve genişletilmiş Büyük Orta Doğu projesi için alan genişletmesi yoluna gidebilmektir."

Kaynak: AA
Antalya-Isparta yolunda midibüs devrildi: 17 yaralı

Mazot dökülen yolda can pazarı! Yaralılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek

Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek
Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık

Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık
Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti

Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti
Süper Lig'de bir ayrılık daha! 5 maçlık seri sonunu getirdi

Onun da sonu kötü oldu!
İtalya'da hastaneye giden Türk isyan etti: Ülkenizin kıymetini bilin

Acile giden vatandaş gördüklerine isyan etti
Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Samsunspor'un eski yıldızı Amerika'yı salladı

Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Altın haftaya yükselişle başladı! Gözler kritik verilerde

Piyasalar alev aldı! Herkes aynı haberi bekliyor