Yeniden Refah Partili Altınöz: Öcalan'ın umut hakkına kavuşmasını istemiyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Biz Öcalan'ın umut hakkına kavuşmasını istemiyoruz, böyle bir hakkı yok. Raporda Öcalan'a verilecek bir affı kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu.

Mehmet Altınöz Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Altınöz, terörle mücadeleden umut hakkı tartışmalarına, dizilerin topluma etkisinden uyuşturucu politikalarına, ekonomik verilerden erken seçim beklentisine kadar birçok başlıkta çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"UMUT HAKKINA KAVUŞMASINI İSTEMİYORUZ"

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a umut hakkı verilmesi tartışmasına ilişkin konuşan Altınöz, "Biz Abdullah Öcalan'ın umut hakkına kavuşmasını istemiyoruz. Böyle bir hakkının olmadığını düşünüyoruz. Eğer umut hakkı olacaksa şehit ailelerin hakları ne olacak? Onların umutları ne olacak? Bu hakkın verilmesi gereken milletvekillerine sormak istiyorum, şehit polis kardeşimizin evladı ya da gazilerimizin umut hakları ne olacak?" dedi.

REFERANDUM ÇAĞRISI

Altınöz ayrıca "Sonuç olarak biz bugünkü toplantıda 60 sayfalık rapora şerh koyacağız. Şerhte umut hakkı meselesinin referandumla, halk oyuyla vatandaşımızın oy kullanarak bunu oylamasını istiyoruz. Vatandaşımıza gidilsin sorulsun. Bunun kararını vatandaşımız versin. Ölen canların geri gelmesi mümkün değil, ama geride kalan şehitlerimizin ailelerini korumak vazifemiz" sözlerini sarf etti.