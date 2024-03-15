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Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nin belediye başkan adayı ve aynı zamanda iş insanı olan Mesut Hekimoğlu, Dubaili bir milyoner için 3 yılda fabrikasında yaptığı lüks yatla seçim konvoyu düzenledi. Denize indirilmek için fabrikadan çıkartılan lüks yatın yüklendiği kamyon, partililerin ve seçim otobüsünün de katılımıyla ilçe sokaklarında gezdirildi.

Yerel seçimlerde Antalya'nın Döşemealtı ilçesinden Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) belediye başkan adayı Mesut Hekimoğlu'nun, ilçede lüks yatla yaptığı konvoy dikkat çekti.

Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi

DENİZE İNDİRMEK İÇİN ÇIKARDIĞI LÜKS YATLA SEÇİM KONVOYU YAPTI

İş insanı Hekimoğlu, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikasında Dubaili bir iş insanı için 3 yılda yapımı tamamlanan 25 metre uzunluğundaki yatı, denize indirmek için fabrikadan çıkarttı. Kamyona yüklenen özel yata ise Hekimoğlu'nun isminin yazılı olduğu bayraklar ve Türk bayrağı asıldı.

Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi

MEHTER MARŞI İLE CADDE CADDE DOLAŞTILAR

Konvoyun en önünde giden yatın yüklü olduğu kamyonu ise parti ve Hekimoğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı seçim otobüsleri ve parti üyelerinin araçları takip etti. Konvoy, ilçe merkezinden mehter marşı eşliğinde geçti. Konvoyun geçişi sırasında vatandaşlar cep telefonları ile bu anları görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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