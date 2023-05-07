Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'dan Cübbeli Ahmet Hoca'ya ziyaret

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı evinde ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Geneş Başkanı Fatih Erbakan, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmud Ünlü'yü ziyaret etti. Görüşme sonrası Cübbeli Ahmet Hoca Genel Başkan Fatih Erbakan'ı YouTube kanalında konuk etti.

"Saadet Partisi Milli Görüş'e ihanet etmiştir"

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmud Ünlü, Milli Görüş'ün kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı da siyasi hayatında uzun yıllar boyunca desteklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hedeflenen mesele Hakkın hakimiyetidir. Ehli Sünnet'in izzetidir, vatanımızın milletimizin muhafazasıdır. Bu niyetle bir oturum açtık size. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı kıymetli kardeşimiz Fatih Erbakan Bey hanemizi şereflendirdi. Bu ziyaret seçim için anlaşılamaz çünkü daha evvel de 2 kere ziyaret etmişti. Ülkemizin hali ortada, gençlerimizin hali ortada. Fatih Bey önümüzdeki dönemlerde vatanımıza çok hayırlı hizmetler yapacak inşallah. Bir Milli Görüş ve adil düzen mefküresi var. Maalesef tabi Saadet Partisi bunu mahvetti. Adil düzenin de içini boşalttı, Milli Görüş'ün içini de boşalttı. Ben onlara milsiz görüş diyorum. Neyse ki Fatih Bey bu hizmetin başına geçti. Babasının yolunda gidiyor. Görüyorsunuz şimdi Saadet'in birleştiği kişileri. Ana dilde eğitiminden, özerkliğinden vs. her türlü vatanımıza milletimize devletimizin bütünlüğüne zarar verecek şeyler konuşuluyor. Mitinglerde vaatlerde bulunuluyor; FETÖ'nün, KHK'lıların geri döndürüleceğinden, yok PKK ile yumuşak geçinmek lazımlığından, İHA'ya SİHA'ya ne lüzum varlığından, daha neler neler. Yapılan vaatlere baktığınızda bunlarda vatana hıyanet suçu var. Böyle bir ortamda Saadet Partisi, Milli Görüş'e de adil düzen fikrine de hıyanet etmiştir. Erbakan hocamızın da maneviyatını muzdarip etmiştir. Fatih Bey'in Ehli Sünnet hassasiyeti, LGBT sapkınlığına karşı çıkması ve benzeri hassasiyetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Bu yolda muvaffakiyetler diliyoruz. Allah-ü Teala dinimize vatanımıza hizmet noktasında kendisini, Cumhur İttifakı'nı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı muvaffak eylesin, muhafaza eylesin ve kazanmalarını nasip eylesin."

"Milli Görüş demek 'Hakkı üstün tutmak' demektir"

Yola çıkarken Erbakan Hoca'nın çizgisinde siyaset yapacaklarını deklare ettiklerini hatırlatarak sözlerine başlayan Erbakan ise, "Milli Görüş demek 'Hakkı üstün tutmak' demektir. 'Hakkın hakimiyeti için batıla karşı mücadele etmek' demektir. Dolayısıyla Milli Görüş'ün modası kıyamete kadar geçmeyecek demektir. Rahmetli Erbakan hocamız siyaseti ibadet olarak yaptığını söylüyordu. Allah bizi de layık etsin" ifadelerini kullandı.

"Adil bir nizamın kurulması için mücadele edilmesi en önemli prensiplerimizden"

Ahlak ve maneviyat en önemli umdeleri, Milli Görüş'ün en önemli sancağının ahlak ve maneviyat olduğunu söyleyen Erbakan, "Milli ve manevi değerlere bağlı bir toplum ve bir neslin yetişmesi en önemli umdemiz. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak en umdelerimizden biri bu olarak yola çıktık. Yönetimde adalet ve paylaşımda adaletin tesis edilmesi, adil ve faizsiz bir ekonomik sistemin hakim kılınması, dış politikada Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliğinin tesis edilmesi için çaba harcanması, bütün dünyada adil bir nizamın kurulması için mücadele edilmesi en önemli prensiplerimizden. Böyle bir çizgide çalışmalarımızı sürdürürken seçimler öncesinde kritik bir noktadayız ve burada Yeniden Refah Partimizin tavrı ve kararı seçimleri etkileyecek noktadaydı. Teşkilatlarımız, üye sayımız ve milletimizin teveccühü ve desteği ile kilit parti haline geldik. Milli Görüş olarak da seçimler öncesi ülkemizi 7'li masanın iktidarına vesile olmasına kaçınmak adına Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldık" dedi.

"Ülkemizi 7'li masa iktidarından korumak için bir duruş sergiledik '7'li masanın LGBT ile ilgili tutumları, inancımızla ve temel değerlerimizle, tarihimizle bağdaşmayan hedefleri, söylemleri ve milletimizde Türkiye'nin 28 Şubat'ın karanlık günlerin dönmesi, inanç özgürlüğünde kazanımların kaybedilmesi endişesinin Cumhur İttifakı'na girmemizde önemli bir rol oynadı" diyen Erbakan, "Bu yapıya PKK, FETÖ, LGBT lobileri destek oluyorsa bunlardan ülkemize, milletimize fayda gelmesi düşünülemez. Açıktan PKK yöneticileri hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem de Millet İttifakı'na destek veriyor, iktidar olmaları gerektiğini açık açık ifade ediyorlar. Özerklik, Eyalet sistemi yerinden yönetim adı altında Allah vermesin Doğu'nun Güneydoğu'nun Türkiye'den kopartılması hedefleniyor. Bu Kürt kardeşlerimizin de faydası olan bir şey değil. Buradaki maksat Büyük İsrail Projesi'nin ekmeğine yağ sürmek. 7'li masa açıkça bunu ifade ediyor. HDP'nin 11 maddelik tutum belgesini kabul etti diyorlar. Cumhur İttifakı'nda yer alarak bu felaketlerin önlenmesi için bir duruş sergiledik" İfadelerini kullandı.

Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yeniden Refah Partisi'ne destek çağrısı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Yeniden Refah Partisi'ne destek çağrısı yapan Erbakan, Milli Görüş'ün 21 yıl sonra Meclis'te olmasının çok daha hayırlı hizmetlere vesile olacağını söyledi. Ehlisünnete aykırı sapkın akımlara engel olacaklarını, ailenin korunmasının kendileri için bir beka meselesi olduğunun altını çizen Erbakan, ailenin korunması ve İlahiyat fakültelerindeki Ehlisünnete aykırı sapkın akımların engellenmesi için Meclis'te çalışma yapacaklarını belirtti. Erbakan, 14 Mayıs'ta milletin teveccühü ile girecekleri Meclis'te, kuracakları güçlü bir grupla da adaletin her alanda tesis edilmesi için çalışacaklarını kaydetti. - ANKARA