Üye Girişi
Haberler

Yeniden aday gösterilmeyen başkan, CHP'den istifa etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Hekimhan Belediye Başkanı Karadağ, CHP'li Ağbaba'ya sert eleştirilerde bulunarak partisinden istifa etti.

Malatya'nın CHP'li Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, CHP Hekimhan İlçe Başkanı Mustafa Mutlu ve CHP'li Meclis üyeleri partilerinden istifa etti.

Malatya'nın Hekimhan İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ, yerel seçimlerde aday gösterilmemesi üzerine bir Meclis üyeleri ve ilçe başkanıyla birlikte istifa ettiklerini duyurdu. Bugün Hekimhan İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi. İlçe Başkanı Mustafa Mutlu, "Partide bir yanlış yapılmıştır. İlçe örgütü hiçe sayılmıştır. O nedenle ilçe başkanı ve ilçe örgütü olarak istifa ediyoruz" dedi. Karadağ, "Ben buraya atamayla gelmedim. 2019'de önseçime girdim ve bu örgüt beni aday yaptı.... Hekimhan'da çalışma var, hırsızlık ve namussuzluk yok. Ne için beni aday göstermedin kardeşim? 'Çalışamadın, yapamadın' desin ama bunlar değil. Biz hizmet için buradayız, başkaları rant için burada" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Hekimhan Karadağ Yerel Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title