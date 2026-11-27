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Yeni Zelanda'da 7 Kasım'da düzenlenen genel seçimlerin resmi sonuçlarının açıklanması ile hiçbir parti mecliste çoğunluğu elde edemezken, iktidardaki Ulusal Parti ve koalisyon ortakları 1 sandalye ile hükümet kurma şansını kaçırdı.

Yeni Zelanda'da 7 Kasım'da düzenlenen genel seçimlere ilişkin resmi sonuçlar açıklandı. Sonuçlara göre, 130 sandalyeli parlamentoda hiçbir parti çoğunluğu elde edemedi. Başbakan Christopher Luxon'un partisi Ulusal Parti ile koalisyon ortakları ACT ve New Zealand First (Önce Yeni Zelanda) 65 sandalye kazanırken, 1 sandalye ile hükümet kurma şansını kıl payı kaçırdı. Ulusal Parti'nin 7 sandalye kazanan Opportunity Partisi'ni (Fırsat Partisi) ile koalisyona dahil etmek için müzakerelere başlaması bekleniyor.

Başbakan Luxon, ACT, New Zealand First ve Opportunity partisiyle birlikte hükümeti kurmak ve yeniden seçime gidilmesini önlemek için çalışacağını söyledi. Opportunity Partisi lideri Qiulae Wong ise Başbakan Luxon liderliğindeki Ulusal Parti ile müzakere edeceklerini belirtti.

Diğer 3 parti 58 sandalyede kaldı

İşçi Partisi (Labour), Yeşiller Partisi ve yerli halk olan Maorilerin partisi Te Pati Maori toplam 58 sandalye kazandı. Bu sayı, Opportunity Partisi'nin desteğiyle bile hükümet kurmaları için yeterli değil.

Hükümet kurulamasa da meclis toplanacak

Yeni Zelanda'da 2023 seçimlerinin ardından koalisyon müzakereleri 40 gün sürmüştü. Müzakerelerin benzer bir zaman diliminde tamamlanması halinde yeni hükümet yılbaşından önce kurulabilir. Meclis, seçim sonuçlarının resmi olarak ilan edilmesinden sonraki 6 hafta içinde toplanması gerekiyor. Yeniden sayım kararı alınmazsa seçim sonuçları 3 Aralık'ta resmiyet kazanacak ve meclis en geç 14 Ocak'ta toplanacak.

Bu süre içinde hükümet kurulamazsa meclis yine de toplanacak, milletvekilleri yemin edecek ve meclis başkanı seçilecek. Ertesi gün meclisin resmi açılışı yapılacak, genel vali konuşmasını gerçekleştirecek ve ardından bir milletvekili oturumun ertelenmesini önerebilecek. Böylece hükümet kurma müzakereleri devam edebilecek.

Yeni hükümet kurulana kadar mevcut Ulusal Parti liderliğindeki koalisyon, geçici hükümet olarak görevini sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı