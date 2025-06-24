Yeni Yol Partisi'nden İslam Ülkeleri İçin Ortak Askeri Güç Çağrısı

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Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Türkiye'nin İslam ülkelerini bir araya getirerek ortak bir askeri güç oluşturması gerektiğini dile getirdi. Kılıç, İran'a ve diğer İslam ülkelere yönelik saldırılara karşı ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, "Türkiye acilen İslam ülkelerini bir araya toplamalı, İran'a ve diğer İslam ülkelerine yapılacak saldırılara karşı ortak bir askeri gücün kurulmasına öncülük etmelidir." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'de yıllardır sürdürdüğü soykırımla yetinmeyerek İran'a saldırdığını söyledi.

Buna benzer gelişmelere yıllardır tanıklık ettiklerini anımsatan Kılıç, ırkçı Siyonizmin İsrail'in güvenliği için bölgeyi ateşe attığını, bütün otoriteleri ortadan kaldırmak için plan üstüne plan yaptığını vurguladı.

Kılıç, bu gerçeği yıllardır ifade ettiklerini ancak Siyonistlerin, yerli işbirlikçileri vasıtasıyla suyu bulandırdığını, gerçekleri görünmez hale getirdiğini kaydetti.

İran ile İsrail arasındaki çatışmanın, İslam coğrafyası ile Siyonizm arasındaki bir savaş olduğunu dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"İran'a yapılan saldırı en başta bize yapılmıştır. Türkiye'nin bu savaşta tarafsız kalma lüksü yoktur. Siyonistlerle müttefiklik yapmak gibi hayati bir hatayı asla yapmaması gerekir. İran-İsrail savaşı göstermiştir ki ABD ile müttefik olan İsrail ile de müttefiktir. Bu sebeple Türkiye acilen İslam ülkelerini bir araya toplamalı, İran'a ve diğer İslam ülkelerine yapılacak saldırılara karşı ortak bir askeri gücün kurulmasına öncülük etmelidir. Bu hayati bir sorumluluk, inancımızın ve ulusal güvenliğimizin zorunlu kıldığı bir görevdir."

Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşının dokuza kadar düştüğünü, uyuşturucunun sebep değil bir sonuç olduğunu dile getiren Kılıç,"Bu mesele sadece emniyetin meselesi değil topyekun bir millet meselesidir. Gençlerimizi kurtarmak için sadece bürokratik değil sahada çalışan bir teşkilat olmalıdır. Okullarda gerçek bir yaşama hazırlık eğitimi başlamalıdır. Manevi danışmanlık, psikolojik rehberlik, spor ve sanat destekleri her mahallede yaygınlaştırılmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
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