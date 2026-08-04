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Çiftçiye ekim öncesi fiyat çağrısı

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Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, "Alım fiyatları hasat başladıktan sonra değil, ekim döneminden önce açıklanmalıdır.

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, "Alım fiyatları hasat başladıktan sonra değil, ekim döneminden önce açıklanmalıdır." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin bereketli topraklara sahip olduğunu ancak bu bereketin çiftçinin sofrasına yansımadığını söyledi.

Üreticinin, artan maliyetlerin çok altında açıklanan alım fiyatlarıyla karşı karşıya kaldığını savunan Kılıç, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan alım fiyatlarının kağıt üzerinde artmış gibi gösterildiğini ancak üreticinin fiyata değil, maliyetle arasındaki farka baktığını anlattı.

Türkiye'nin acilen üretim odaklı yeni bir tarım politikasına ihtiyacı bulunduğunu dile getiren Kılıç, "Toprak Mahsulleri Ofisi, piyasayı geriden takip eden değil, üreticiyi koruyan etkin bir kurum haline getirilmelidir. Alım fiyatları hasat başladıktan sonra değil, ekim döneminden önce açıklanmalıdır. Çiftçinin maliyeti esas alınmalı, üzerine insanca yaşayabileceği bir kar payı eklenmelidir. Mazot, gübre ve sulama destekleri artırılmalı, üretici finansmana kolaylıkla erişebilmelidir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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