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Vali Yardımcısı Aydın, Diyarbakır'a hizmetini kendine has satırlarla duyurdu

Vali Yardımcısı Aydın, Diyarbakır'a hizmetini kendine has satırlarla duyurdu
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Diyarbakır Vali Yardımcılığına atanan Yusuf Melikşah Aydın, sosyal medyadan yaptığı şiirsel paylaşımla kente hizmetkar olacağını belirtti.

Diyarbakır Vali Yardımcılığına atanan Yusuf Melikşah Aydın, kentte hizmetkar olacağını kendine has satırlarla duyurdu.

Kocaköy Kaymakamıyken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Elazığ Vali Yardımcılığına, daha sonra İçişleri Bakanı oluruyla Diyarbakır Vali Yardımcılığına atanan Yusuf Melikşah Aydın, kente hizmetkar olacağını kendine has satırlarla duyurdu.

Vali Yardımcısı Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karaz'ın sinesi bir dar-ı muhabbettir bize, Kocaköy halkına her dem duamız bakidir. Şimdi şevkle sarılıp mülk-i Diyar-ı Bekr'e, Bu kadim şehre olan sevgimiz can kanidir" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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