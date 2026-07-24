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Özgür Özel CHP'den istifa etti, Yeni Parti kuruluyor

Özgür Özel CHP'den istifa etti, Yeni Parti kuruluyor
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CHP TBMM Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Yeni Partinin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP'den istifa ettiği bildirildi.

CHP TBMM Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Yeni Partinin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP'den istifa ettiği bildirildi.

Özel'in "basın bilgilendirme grubu"ndan yapılan açıklamaya göre, Yeni Partinin kuruluşuna ilişkin işlemler sürüyor.

Özel'in Yeni Partinin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ettiği belirtilen açıklamada, Özel ile toplam 91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kuruluna katıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Özel'in Yeni Partinin kuruluş evraklarını imzaladığı anlara ilişkin görüntüsü de paylaşıldı. Özel evrakları imzalamasının ardından, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Yeni Partinin kuruluşuna ilişkin evrakların gün içinde İçişleri Bakanlığına teslim edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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