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YENİ Parti Selendi Kongresi'nde Zeki Özkan 207 oyla güven tazeledi

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YENİ Parti Selendi Kongresi'nde Zeki Özkan 207 oyla güven tazeledi
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YENİ Parti Selendi İlçe Başkanlığı Kongresi'nde kurucu İlçe Başkanı Zeki Özkan 207 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Rakibi Tevfik Uğur 132 oy alırken 1 oy geçersiz sayıldı; Özkan, yeni dönemde birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını söyledi.

YENİ Parti Selendi İlçe Başkanlığı Kongresi'nde 207 oy alan kurucu İlçe Başkanı Zeki Özkan, yeniden başkanlığa seçildi. Rakibi Tevfik Uğur'un 132 oy aldığı kongrede 1 oy geçersiz sayılırken Özkan, yeni dönemde birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını söyledi.

YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in de katıldığı YENİ Parti Selendi İlçe Başkanlığı Kongresi, parti lokalinde gerçekleştirildi. Kongrede mevcut ve kurucu İlçe Başkanı Zeki Özkan 207 oy alarak güven tazelerken, diğer aday Zafer Mahallesi Muhtarı Tevfik Uğur 132 oy aldı. Oylamada 1 oy geçersiz sayıldı.

Sonuçların açıklanmasının ardından partililere hitap eden Zeki Özkan, kendisine destek veren ve vermeyen tüm delegelere teşekkür etti. Kongre sürecinin geride bırakılması gerektiğini belirten Özkan, teşkilat içerisinde birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Hep birlikte çalışacağız"

Yeni dönemde parti teşkilatıyla ortak hareket edeceklerini ifade eden Özkan, Selendi için hep birlikte çalışacaklarını belirterek birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi.

Yeni yönetim ve il delegeleri belli oldu

Zeki Özkan başkanlığındaki YENİ Parti Selendi İlçe Yönetim Kurulu; Hikmet Bozkurt, Fadime Dedeoğlu, Halil Dilik, Kadir Çağatay Eroğlu, Coşkun Gürbüz, Cemil Kurt, Uğur Sağ, Yıldırım Şafak, Emine Şentürk, Mehmet Ustacı, Şule Uzunkavak ve Hasan Yaman'dan oluştu.

Kongrede il delegeliklerine ise Bayram Yörük, Mücahit Köse, İsmail Filiz, Halil Dilik, Cemil Kurt, Zeki Özkan, Yıldırım Şafak, Ozan Özçayır, Hikmet Karataş, Rüştü Eroğlu, Nurullah Metin, Tacettin Sert, Halil İbrahim Çetintaş, Mehmet Emre Özdemir ve İdris Özcan seçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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