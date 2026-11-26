Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep Oğuzeli'nde çiftçi kadınları dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Yukarı Güneyse Mahallesi'nde köy evinde çiftçi kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi. Özel, kahvaltıda çiftçi kadınların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek çözüm önerileri konusunda istişarede bulundu.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde çiftçi kadınlarla kahvaltı sofrasında bir araya geldi.
Bir dizi program için Gaziantep'te bulunan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kentteki temaslarına Oğuzeli ilçesi kırsal Yukarı Güneyse Mahallesi'nden başladı. Mahallede bir köy evine konuk olan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çiftçi kadınlarla kahvaltı sofrasında bir araya geldi. Özel, birlikte kahvaltı yaptığı çiftçi kadınların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek çözüm önerileri konusunda istişarede bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı