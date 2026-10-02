Haberler

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Soma göçüğünde ölen iki madenci için başsağlığı diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'daki maden göçüğünde hayatını kaybeden iki madenci için başsağlığı diledi. Özel, yaralı iki madenciye şifa dilerken göçük altındaki üç emekçiden iyi haber beklediklerini ve sorumluların hesap vermesi için takipçi olacaklarını söyledi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Soma'dan gelen acı haberin yüreklerini yaktığını belirtti.

Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Madende yaşanan göçükte hayatını kaybeden iki madenci kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kurtulan iki madencimize acil şifalar temenni ediyorum. Göçük altında bulunan üç emekçimizden bir an önce iyi bir haber almayı bekliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız, Soma, Bergama ve Kınık belediye başkanlarımız ile il ve ilçe başkanlarımız arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor. Yaşanan olayın nedenlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasının, ihmali ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesinin takipçisi olacağız."

Kaynak: AA
Bu haber 60 sitede yayınlandı.
Fransa'da şiddet olaylarının da yaşandığı lise eylemleri yayılıyor

Avrupa'da liseliler ayaklandı, eylemler yayıldı! Ülkeyi ateşe verdiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan 'Kızılay' açıklaması: Kanunla yetkilendireceğiz

AK Partili Çankırı açıkladı! Kızılay kanunla yetkilendiriliyor
Samsunspor'un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu

Süper Lig'e 5. büyük geliyor: Hedefimiz 2030 yılında şampiyonluk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durmak yok, dimdik ayaktayız

Partisinin kadın kollarıyla buluştu, mesajı sert oldu
Trabzonspor'dan tatsız prova

Trabzonspor'dan tatsız prova! Kardeş kulübüne kaybetti
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay'ın ifadeleri ortaya çıktı

Eski hakemler arkada dönen dolapları tek tek anlattı
Bursa'da sokakta tüfekle dolaşan şüpheli yakalandı

Polisi alarma geçirdi! Sokak sokak elinde taşıdığı şey akılalmaz
Evdeki bitkiyi yiyen 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımlık oldu

Saksıdan kopardığı yaprak 2 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti