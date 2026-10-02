Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Soma göçüğünde ölen iki madenci için başsağlığı diledi

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Soma göçüğünde ölen iki madenci için başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'daki maden göçüğünde hayatını kaybeden iki madenci için başsağlığı diledi. Özel, yaralı iki madenciye şifa dilerken göçük altındaki üç emekçiden iyi haber beklediklerini ve sorumluların hesap vermesi için takipçi olacaklarını söyledi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Soma'dan gelen acı haberin yüreklerini yaktığını belirtti.
Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Madende yaşanan göçükte hayatını kaybeden iki madenci kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kurtulan iki madencimize acil şifalar temenni ediyorum. Göçük altında bulunan üç emekçimizden bir an önce iyi bir haber almayı bekliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız, Soma, Bergama ve Kınık belediye başkanlarımız ile il ve ilçe başkanlarımız arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor. Yaşanan olayın nedenlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasının, ihmali ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesinin takipçisi olacağız."