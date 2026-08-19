Haberler

Özgür Özel, Güzin Büyükerşen'in Cenazesine Katıldı

Özgür Özel, Güzin Büyükerşen'in Cenazesine Katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in vefat eden kız kardeşi Güzin Büyükerşen'in Eskişehir'deki cenaze törenine katılarak taziyelerini iletti ve tabuta omuz verdi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in 78 yaşında hayatını kaybeden kız kardeşi Güzin Büyükerşen'in Eskişehir'deki cenaze törenine katıldı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Güzin Büyükerşen için Vişnelik Mahallesi'ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti düzenlenen törene katılan Özel, Yılmaz Büyükerşen'e taziyelerini iletti.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Özel, Yılmaz Büyükerşen ile tabuta omuz verdi.

Törenin ardından Güzin Büyükerşen'in cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Törene, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Yeni Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Yeni Parti Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, CHP İl Başkanı Volkan Enver Kılıç, Yeni Parti İl Başkanı Talat Yalaz ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Rakamlar netleşmeye başladı

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte dillendirilen rakam
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu

Kuytulcular operasyonunda bomba detay! Bu yöntemi ilk kez duyacaksınız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yıl Galatasaray'da görev yapmıştı! Süper Lig ekibiyle anlaştı

13 yıl Galatasaray'da görev yapmıştı! Süper Lig ekibiyle anlaştı
Alihan Kuriş'in 'gizli hat' oyunu: Takibe yakalanmamak için başkasının adına hat kullanmış

Alihan Kuriş'in 'gizli hat' oyunu: Takibe yakalanmamak için...
Burcu Özberk Kapadokya'ya gitti! İlk işi bakın ne oldu

Burcu Özberk Kapadokya'ya gitti! İlk işi bakın ne oldu
Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi

Tepkiler çığ gibi! Ne yapıyorsun Mbappe?
Kulüp başkanı çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı

Maç bitince çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti

Milletvekilini bıçakladı, adliyeye giderken konuştu: Tahrik etti
Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti

Duruşmaya damga vuran yüzleşme: Cemal abi emin misin?