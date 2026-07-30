Yeni Parti Ankara Milletvekili Yaman, CHP'nin içinden geçtiği sürecin sıkıntılı bir dönem olduğunu söyledi

Yeni Parti Ankara Milletvekili Aylin Yaman, CHP'nin içinden geçtiği sürecin herkesi üzen, sıkıntılı bir dönem olduğunu belirtti.

Yaman beraberinde Yeni Parti Muğla Milletvekili Gizem Özcan ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin içinden geçtiği mutlak butlan süreci, karşı karşıya kalınan hukuksuzluklar, istifalar ve yeni döneme dair yaşananların, herkesi üzen sıkıntılı bir dönem olduğunu söyledi.

Yaman ve Özcan'ın basın toplantısına katılan eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav da CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA