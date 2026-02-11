Haberler

Yeni kabine üyeleri Gürlek ve Çiftçi bugün Mecliste yemin edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, bugün TBMM Genel Kurulunda ant içecek.

TBMM Genel Kurulunun bugünkü birleşiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına Akın Gürlek'in, İçişleri Bakanlığına ise Mustafa Çiftçi'nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunacak.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, yeni kabine üyelerini yemin etmek üzere kürsüye davet edecek.

Gürlek ve Çiftçi, Anayasa'nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulunda yemin ederek göreve başlayacak.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
