Yeni dönemin ilk MGK toplantısı bugün! Gündemde 3 konu var

Milli Güvenlik Kurulu, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez bugün toplanıyor. Toplantı, aynı zamanda yeni Kabine'nin ilk MGK toplantısı olacak. Gündemde ise İsveç'in NATO üyeliği, sınırımızdaki terör örgütlerinin faaliyetleri ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler var.